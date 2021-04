Galicia Ártabra cuenta con un nuevo colaborador, Pepe Perales Garat.

El mismo se define como «un ferrolano desde hace cerca de cinco décadas. Estudié Humanidades en Ferrol por el itinerario de Gestión de Patrimonio Cultural a finales del Siglo XX, y antes de convertirme en un objeto de museo he decidido intentar echar una mano desde PAFERR y desde la Asociación El Camino Inglés para que, entre todos, nos enseñemos a conocer, cuidar y respetar nuestro patrimonio, del que considero forman parte el Castillo de San Felipe, el dialecto ferrolano, el paisaje que nos rodea y las zamburiñas de la ría, entre otras muchas cosas.

Como al menos tres veces al día, lo cual me da cierta experiencia para hablar de gastronomía. Espero que mis palabras no os sepan del todo mal y que queráis repetir si se da la ocasión».

Y es que Pepe Perales va a obsequiarnos con una serie de artículos, inicialmente, referidos al Patrimonio Gastronómico de Ferrol, a la gastronomía, a establecimientos de hostelería, a todo aquello que suena..que huela a «olla y buen vino«…ya saben «buen xantar, aceite y vino…bálsamo divino»