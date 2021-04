Miriam Casillas finaliza en 18ª posición en la Copa de Europa de Melilla

Miriam Casillas fue 18ª en la Copa de Europa de Melilla después de no nadar entre las mejores, de tirar en bici de todo el pelotón para ir cogiendo rivales que iban delante y corriendo en unos tiempos lejos de su mejor versión.

Por eso la internacional del Triatlón Ferrol asume el resultado de su primera carrera del año olímpico: “He estado entrenando mucho en lanas últimas semanas, todavía no me ha dado tiempo a asimilarlo y tampoco hemos descansado demasiado para esta carrera. Llevaba mucho tiempo sin competir, esta carrera era para eso y ahora, a centrarme en las importantes. No tengo excusa”.

Tras Melilla, Miriam Casillas espera que se mantengan en el calendario las Series Mundiales de Yokohama, previstas para el 15 de mayo.