O Concello retoma os obradoiros de portugués para escolares maiores de 12 anos e os amplía por primeira vez aos de 5º e 6º de primaria

O Concello de Ferrol retoma os obradoiros de portugués avanzado nos centros educativos de bacharelato, ciclos formativos e ESO despois de que nos últimos anos non se celebraran, o pasado por mor da pandemia. A concelleira de Participación Cidadá, Cristina Prados, trasladou esta mañá aos grupos da oposición durante a comisión informativa da área que este ano ademais como novidade se estenderán aos escolares menores de 12 anos, é dicir, aos estudantes de 5º e 6º de primaria, cun material didáctico adaptado a estas idades.

Desde a concellería xa se trasladou aos centros da cidade toda a documentación referida aos novos obradoiros e os que desexen participar teñen de prazo para anotarse ata o 28 de abril no correo electrónico gnl@ferrol.es.

Tal e como explicou a edil, estes obradoiros de balde teñen entre os seus obxectivos o de “poñer en valor a nosa lingua galega como potencialidade para acceder ao mundo en portugués”. Os obradoiros dirixidos aos máis maiores inclúen 100 minutos de formación e serán impartidos por profesionais da Asociación Galega da Lingua.

No caso do dirixido aos estudantes de primaria, Prados explicou que se trata de “facilitar entre escolares de entre 10 e 12 anos a lectura de textos en portugués e proporcionar coñecementos sobre a súa ortografía descubrindo correspondencias co galego ao tempo que dinamizar a participación dos estudantes”. O material foi elaborado por Carlos Valcárcel, profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo e especialista no ensino e aprendizaxe de linguas.

Os obradoiros desenvolveranse entre o 10 e o 31 de maio en horario lectivo de mañá ou de tarde no caso de que o centro o solicite.

Un novo técnico de normalización lingüística

A concelleira tamén deu conta da concesión provisional dunha subvención de 15.000 euros solicitada á Deputación da Coruña para o reforzo do servizo de normalización lingüística do Concello a través da contratación dun técnico na materia por un período de doce meses.

Por último, Prados anunciou en relación á sétima edición do Certame Literario ‘Carmela Loureiro’ que tras reunirse telemáticamente o xurado o pasado 16 de abril concedéronse 9 primeiros premios (tablets) e 11 accésit (libros electrónicos). Os premiados daranse a coñecer nas próximas datas.

Na actualidade se está a preparar a publicación do libro con todos os traballos presentados e, se a situación epidemiolóxica o permite, celebrarase antes de rematar o curso escolar un acto publico de entrega de premios.