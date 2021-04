O BNG pregunta ao Ministerio de Defensa pola instalación de parques eólicos en terreos da súa propiedade en Ferrol

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol rexistrou unha iniciativa no Congreso dos Deputados co fin de que o Ministerio de Defensa aclare a súa vinculación co parque eólico que se pretende instalar na zona de Mougá, xa que o mesmo ten previsto a instalación de aeroxeneradores no miradoiro do Pedrouzo, terreos estes propiedade do Ministerio de Defensa.

O portavoz municipal do BNG, Iván Rivas, indicou que a solicitude deste parque eólico, o máis grande dos previstos na cidade, que se sitúa nos montes de Mougá, Doniños e a Bailadora, afecta a terreos de propiedade pública, neste caso do Ministerio de Defensa, «polo que cómpre coñecer se o Ministerio de Defensa ten algún acordo cos promotores deste parque eólico e se ten previsto autorizar a ocupación dos seus terreos».

Iván Rivas quixo destacar a pouca información que as administracións públicas, tanto Xunta como Concello, como neste caso o Goberno Central está a facilitar sobre estes proxectos e as repercusións que os mesmos van ter en Ferrol e lembrou que os proxectos solicitados para a cidade teñen previsto asentarse en terreos de titularidade pública, «como este que nos ocupa de Defensa, e o previsto para os montes de Brión, nos montes do Chá, que se sitúa en terreos propiedade municipal».

Iván Rivas, volve a insistir en que se tratan de parques eólicos que contemplan aeroxeneradores dunhas dimensións salientables, que superarán os 200 metros de altura, e que se pretenden situar próximos á Rede Natura e ao logo de todo o litoral atlántico do concello desde a zona superior de San Filipe até o límite con Narón sobre a praia de Ponzos.

Indicou que a proximidade a contornos protexidos e cun alto valor ambiental e patrimonial e patente e puxo como exemplo que algúns destes elementos se sitúa a menos de 500 metros do núcleo de poboación de Doniños, ou a menos de 1 kilómetro da propia praia de Doniños ou do areal de San Xurxo.

O portavoz municipal indicou que se está a regalar o espazo público e a paisaxe natural «a grandes compañías a cambio de irrisorias compensacións para as propietarias e os Concellos«. Neste sentido sinalou que o problema non é a enerxía eólica «é o xeito no que se están a realizar os proxectos de maneira masiva, non planificada e a grande escala afectando a zonas de grande valor ecolóxico, medioambiental e patrimonial».

Tal como están concibidos e dimensionados, primando a máxima produtividade e beneficio para as empresas promotoras os efectos no territorio «acostuman ser devastadores: máis alá da ilusión das escasas rendas que producen, a realidade é que xeran moi poucos postos de traballo e deixan detrás unha pegada de desertización e despoboamento«.

O BNG lembra que na actualidade, os propietarios reciben de media entre o 1,1 e o 2,4% do total da facturación dos parques. «Se se teñen en conta os ingresos dos concellos por IAE, IBI e imposto de construción a parte que fica no territorio da facturación é de aproximadamente o 5%«.

Desde o BNG volven a demandar que se garanta a transparencia e a avaliación ambiental destes tres proxectos, e que se someta á información pública as propostas presentadas. Por estas razóns o portavoz municipal pediu novamente ao alcalde «que denegue a autorización para a solicitude que afecta a terreos de propiedade municipal localizado nos montes de Brión» e solicita tamén á Xunta de Galicia «que paralice a tramitación destes proxectos e de conta inmediata aos e ás interesadas da información que posúe ao respecto destas tres instalacións«.