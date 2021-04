O BNG presenta as súas propostas para a revisión do Plan de Mobilidade

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol no marco dos debates que se están a desenvolver en relación a actualización do pacto da mobilidade fixo as súas achegas ao mesmo co fin de definir a mobilidade do Concello no futuro e cordenala coa ordenanza de tráfico.

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinalou que o pacto pola mobilidade subscrito no ano 2018 contemplaba uns principios, obxectivos e estándares que respondían a uns criterios de mínimos e que contemplaba a elaboración dun Plan de Accións prioritarias no marco deste Pacto. Tres anos despois «semella que o obxectivo debe pasar por desenvolver as medidas e principios alí recollidos máis que redefinir o pacto subscrito en 2018 baixo un prisma que rebaixa aqueles acordos«.

Ademais é fundamental «dotar economicamente as accións que se pretendan desenvolver e facelo baixo uns principios centrais que orienten e senten as bases desa mobilidade no futuro«.

Así o BNG desenvolveu unha serie de criterios básicos que deben reflectirse neste documento. Para o BNG é necesario «limitar o desenvolvemento de novas areas urbanizables no Concello que provocarán máis gastos e investimentos en infraestruturas promovendo a rehabilitación do parque edificado actual».

Asi mesmo, «é preciso reducir os aparcadoiros en superficie existentes recuperando ese espazo para a xente coa xeración de novas zonas verdes e espazo público como a parcela do Sánchez Aguilera«. Incrementar os servizos e frecuencias do transporte público «por riba incluso da demanda actual co obxecto de fomentalo, no senso contrario ao que se ten feito até hoxe«. Promover os aparcadoiros soterrados «para absorver a demanda residencial e os aparcadoiros disuasorios conectados coa rede de transporte público para disuadir do uso do vehículo privado«. Fomentar a coexistencia de diferentes usos e mobilidade no espazo público «que o enriquezan e doten de espontaneidade, combinado os tránsitos peonis cos ciclistas e con outros usos de lecer como correr ou xuntarse na rúa«, así como efectivizar, «dunha vez por todas, a peonalización integral do barrio da Madalena«, coma tamén contar con espazos exteriores de interrelación ou a demanda de lugares e percorridos para o tránsito peonil «son outras necesidades do Concello que a covid-19 deixou en evidencia«.

Por todo isto pídenlle ao goberno que teña en conta estes criterios, non só para definir o Plan de Mobilidade do Concello senón tamén para modificar a ordenanza de tráfico proposta «que insiste en promover espazos de aparcadoiro en superficie no barrio da Madalena e que cercena a liberdade e espontaneidade, impedindo a coexistencia de usos diversos do espazo público«.