Gran brillantez en el acto de entrega de los premios «ártabros» presidido por Núñez Feijóo

(Report. gráfico M. Galdo)-En una brillante jornada Galicia Ártabra celebró este viernes, día 23, su décimo aniversario con un acto de entrega de premios «ártabros-2020-21» que tuvo lugar en la sede de Afundación y que fue presidido por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

Un acto en el que Núñez Feijóo aseguró que su Gobierno apuesta «por un Ferrol con más y mejores servicios», al tiempo que ha reclamado carga de trabajo para el naval finalizando en su discurso con un «Sin Ferrol no hay Navantia».

COMIENZA EL ACTO

El acto comenzó a las siete de la tarde con asistencia de sesenta personas dado que se tomaron todas las medidas sanitarias.

Entre ellas, junto con el presidente Feijóo se encontraban el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la presidenta de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz; el general de la Fuerza de Protección de la Armada(FUPRO), Carlos Pérez-Urruti Pérez; el delegado de la Xunta en la provincia de a Coruña, Gonzalo Trenor; Presidente de la Autoridad Portuaria, Indalecio Seijo; alcalde de Valdoviño, Alberto González; Presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez; secretario xeral del PPdG, Miguel Tellado; coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz; presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; parlamentario gallego, José Manuel Rey Varela; José María Cardona, gerente de EXPONAV; consejero de Afundación, Fra Molinero; una amplia representación del Rancho das Rendilheiras da Praça de Vila do Conde; ediles de Narón, David Pita, Javier Pereira, Germán Castrillón, Manuel Ramos, y Marcos López Balado; ediles de Ferrol Antonio Golpe, Julián Reina y Martina Aneiros; primer teniente alcalde de Mugardos, Miguel Mahía; vareadora (edil) de turismo de Vila do Conde Dália Vieira; directivos de la SAF, Ricardo Díaz Casteleiro, Miguel Brotóns, Carlos Barcón Collazo y Carlos Barcón Teruel; sargento mayor de la FUPRO, Manuel Martínez de Dios; así como colaboradores de Galicia Ártabra Julia Dopico, Manuel Galdo, Francisco M.Gómez, Jaime Domínguez, Niko Sánchez, Xan Morales; así como premiados y acompañantes.

SALUDO DEL DIRECTOR DE GALICIA ÁRTABRA

Comenzó el acto con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del covid así como a sus familiares y amigos que sienten tan terrible pérdida recordando especialmente a los 216 ciudadanos del Área Sanitaria de Ferrol fallecidos desde marzo de 2020.

El director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz, pronunció unas palabras de saludo a la vez que hizo un breve recorrido del digital a lo largo de sus diez años de existencia. «Un periódico centrado, defensor del humanismo cristiano, abierto, libre, sin revanchismos y muy defensor de lo nuestro, de nuestro Ferroliño, de nuestra comarca tan plagada de buenas gentes y tan necesitada de que «alguien» se acuerde ella, de nuestra Galicia».

«Sabemos que no gustamos a todos, ese es su problema no el nuestro. Sabemos que algunos o algunas no aceptan las críticas de nuestros editoriales o los comentarios de nuestros colaboradores, por cierto, personas libres a las que nunca se les ha borrado ni una coma y que con pensamientos distintos forman ese abanico necesario de la libertad de prensa que ayuda a apoyar a la palabra Democracia, con mayúscula, y a los que una vez más agradecemos su apoyo; a los «opinadores», a los gráficos, a los deportivos..a ese grupo de gentes que día a día están con nosotros y hacen posible esa pluralidad de la que nos enorgullecemos«.

Tras agradecer la presencia dela presidenta de la Cámara de Vila do Conde y a la comisión de vilacondenses que se ha trasladado a Ferrol exclusivamente para asistir al acto Pedro Sanz agradeció «al presidente de todos los gallegos, a Alberto Núñez Feijóo que nos honra con su presencia y al que felicitamos por su décimo segundo aniversario, cumplido estos días, al frente de los destinos de Galicia»

También agradeció «el apoyo de muchos, a veces silencioso , prometiendo seguir en la lucha por mantener viva a Galicia Ártabra. Señalando que muchos y muchas más podrían figurar en esa ya larga lista de luchadores por un Ferrol mejor, por una Ferrolterra o Terra de Trasancos en marcha, por una Galicia y una España a que que todos queremos y amamos, pero aun con premios o sin premios continúan luchando por lo nuestro.

Agradecimiento a quienes han apoyado este eventos, especialmente a Afundación destacando la figura de Verónica Rego, una ferrolana que lleva las riendas de esta casa…y las lleva bien. Y si me permiten un abrazo muy especial para Jaime Domínguez y Adán Puentes, las otras dos patas del banco..de Galicia Ártabra».

ENTREGA DE LOS PREMIOS ÁRTABROS

Seguidamente se procedió a la entrega de los premios ártabros 2020-21 actuando como maestro de ceremonia el propio director del medio digital.

«ártabros aniversario»

En primer lugar el alcalde, Ángel Mato, entregó el «ártabro aniversario» a la Sociedad Artística Ferrolana al cumplir sus bodas de oro y que fue recogido por su presidente el doctor Ricardo Díaz-Casteleiro Romero quien destacó «que desde el año 1970 cuando un grupo de inquietos artistas se reunieron para dar cuerpo a una entidad que se preocuparía de mantener, difundir, y potenciar el enorme acervo cultural de nuestra ciudad».

«Buscamos un único objetivo el de hacer las cosas bien y hoy la SAF se ve recompensada con este premio de la entidad amiga Galicia Ártabra, periódico moderno y muy vivo y que se ha convertido en sonoro altavoz de cuanto ocurre en nuestra comarca».

Asimismo el alcalde entregó el «ártabro aniversario» al Rancho das Rendilheiras da Praça de Vila do Conde al cumplir su centenario. Recogió el premio el presidente de su dirección Arturo Sousa do Bonbim.

Se destacó la labor del Rancho, el más antiguo de Portugal y su participación junto con Toxos en el hermanamiento de Ferrol y Vila do Conde.

«ártabro de la cultura»

Seguidamente el edil de cultura del concello de Ferrol, Antonio Golpe entregó el premio «ártabro a la cultura» a la Editorial Embora que fue recogido por Francisco Rodríguez López quien destacó la labor que vienen desarrollando desde el año 1993 «con la vocación de recoger la amplia tradición de estudios locales ferrolanos«. Indicó que su catálogo cuenta con más de 500 títulos y lamentó la triste situación por la que está pasando el mundo editorial, especialmente desde que comenzó la epidemia, en marzo del pasado año.

«ártabro al deporte»

El premio al deporte se concedió a la Agrupación Deportiva «Náutico de Narón. Lo entregó el teniente alcalde naronés Manuel ramos y fue recogido por el presidente de la entidad deportiva Amando Guerrero, quien agradeció el premio destacando la labor que desarrollan con u buen número de deportistas

«Ártabros ayuda a los demás»

Tres fueron los premios «ártabros de ayuda a los demás». El primero de ello fue concedido al Área Sanitaria de Ferrol. Fue entregado por el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor y recogido por el gerente del Área, Ángel Facio. Se ha concedido «a los que desempeñan los trabajos más sencillos hasta los máximos responsables. Se agradece la labor que están desempeñando, el trabajo en equipo, y la lucha contra el covid 19 que los llevan a trabajar a veces en jornadas trabajadoras».

El presentador señaló que «su labor no puede estar callada, los ciudadanos , todos, debemos mostrar nuestra satisfacción al saber que contamos con ellos, con su esfuerzo, con su labor, con su entrega y su buen hacer».

El gerente del Área en sus palabras de agradecimiento quiso destacar que el premio «era para todos» y a su vez destacó la magnífica colaboración ciudadana.

El segundo de los «ártabro ayuda a los demás» fue concedido a la Cocina Económica Ferrolana. «Una entidad independiente que, no obstante coopera con los servicios sociales municipales así como con asociaciones de carácter social fomentando la integración de la red social de nuestra comarca». Entregó el «ártabro» el parlamentario gallego José Manuel Rey Varela y fue recogido por el presidente de la institución Antonio Tostado.

El tercer «ártabro» fue otorgado a la Fuerza de Protección de la Armada-FUPRO» . Tras hacer mención a como se compone esta Agrupación y la labor del infante de marina que sirve en la FUPRO se señaló que «La FUPRO es algo más, algo ya ferrolano . Causó gran alegría saber que la Armada había decidido trasladar a Ferrol su cuartel general. Más alegría aún si cabe porque a su frente figuraba y figura el general de Infantería de marina Carlos Pérez-Urruti Pérez, un hombre de bien, que ya en sus tiempos de coronel del Tercio del Norte, desde su llegada , supo ser un ferrolano más.«

«Hemos visto a sus componentes ayudando en la instalación de albergues provisionales, realizando tareas de desinfección en edificios públicos, sanitarios y sociales, labores de vigilancia y apoyo en concellos de la zona, una labor de ciudadanos de uniforme para con el resto de la población, todos unidos, sin olvidar la «operación centinela» que todos los años desarrollan en defensa del monte gallego».

Entregó el «ártabro» el alcalde de Ferrol y fue recogido por el general Pérez-Urruti quien en sus palabras, tras agradecer este premio resumió la labor que han desempeñado «a veces con una preocupación, al saber si los que participaban llegarían a sus domicilios y podrían contagiar a sus familiares, pero se cumplió con lo ordenado y con satisfacción por atender una necesidad ciudadana».

«Ártabros en lo social»

Dos fueron los «ártabros en lo social» el primero de ellos para el Banco de Alimentos Rías Altas, en especial a su centro de distribución en Ferrol .

El «ártabro» fue entregado por Jaime Domínguez Paz, miembro del equipo de Galicia Ártabra y recogido por la presidenta provincial Concepción Rey Pedreira quien señaló que esta asociación de carácter social está formada por voluntarios y que se preocupa de que muchas familias tengan la posibilidad la posibilidad de contar con los alimentos necesarios en unos tiempos tan difíciles y con tantas necesidades.

El segundo de los ártabros sociales fue concedido al Centro de recursos Solidarios de Narón. Lo entregó el teniente alcalde naronés David Pita y recogido por el presidente de la ONG José Manuel González Todosantos quien también hizo referencia al voluntariado «de toda edad y condición que trabajan día a día en su labor de ayuda a los demás, procurando que no falte el sustento mínimo en las familias necesitadas naronesas».

«premios al servicio a la sociedad»

Si el pasado año se entregó el «ártabro de servicio a la sociedad» a un joven que había encontrado una cartera con en la que se guardaba lo justo que tenía una pensionista, y la entregó sin más el «ártabro 2020″ se le concedió a otro joven, a Álvaro Fraga Díaz, vecino de Recimil que «atrapó en el aire , entre sus brazos, a un niño de 15 meses que se había precipitado desde la ventana de su vivienda en la plaza de Sevilla». Le entregó el premio el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro. Álvaro , «Pitu» para los amigos, indicó que lo que hizo él lo hubiera hecho cualquier otra persona al ver lo que ocurría, que él lo único que hizo fue cumplir con un deber cívico, humano.

El segundo «ártabro de servicio a la sociedad» fue otorgado a la Asociación de vecinos de Caranza como «todo un ejemplo de como un grupo de ciudadanos residentes en un barrio pueden unirse y trabajar en favor de todo el conjunto vecinal»

Entregó el premio el presidente de la Xunta de Galicia y fue recogido por la presidenta de la asociación vecinal Mapy Rodríguez Venancio quien hizo alusión a las palabras del presentador al decir que «trabajaban en silencio, una labor callada, sin grandes titulares». También relató en breves palabras como se gestó el barrio, como efectivamente fue difícil en un principio pero que «la colaboración de todos ha hecho un barrio ejemplar, en donde no se tienen en cuenta ni la clase social, ni la raza, ni las opciones políticas o religiosas, sino que en su mayoría son una piña y eso se comprueba al día a día en como Caranza va a mas»

«ártabro empresa del año»

El último «ártabro» correspondía a la empresa del año. En este año se premió a Windar Renovables y el premio entregado por Alberto Núñez feijóo y recogido por el delegado en galicia, Francisco Arechaga quien tambièn en breves palabras señalo como la empresa lleva unos años trabajando en UTE con navantia Fene y como los trabajos que se realizan son importantes, fijan plantilla , y tienen un porvenir muy esperanzados .

Manifestó la idea de permanecer laborando con la esperanza de a mayor trabajo más número de personas necesarias ,lo que supone contar con más trabajadores.

REGIDORES DE FERROL Y VILA DO CONDE

Tomaron la palabra la presidenta de la Cámara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.

La regidora portuguesa se refirió en especial al hermanamiento que existe entre Vila do Conde y Ferrol, agradeció el premio al Rancho da Praça y destacó como el hermanamiento se inició precisamente por la cultura, por la unión entre el Rancho y el Toxos e Froles, esperando que pase pronto lo relacionado con la pandemia para poder recibir a los ferrolanos en la ciudad portuguesa.

Por su parte Ángel Mato destacó la labor de los medios de comunicación y renovó la necesidad de la unión de las administraciones para sacar adelante los temas urgentes de Ferrol y comarca

LA XUNTA APUESTA POR FERROL

Finalmente en el turno de intervenciones el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó la apuesta de la Xunta por un Ferrol con más y mejores servicios, a través de proyectos como la renovación del Hospital Público o el Plan Rexurbe, que se está desarrollando en el barrio de Ferrol Vello,y que permitirá rehabilitar 19 inmuebles con un presupuesto de 10 millones de euros.

Se refirió a los premiados como ejemplo de que la ciudad naval y su comarca «cuentan con personas e instituciones dispuestas a construir una ciudad mejor en todos los campos: cultural, deportivo, económico y social», destacando asimismo la labor de Galicia Ártabra en estos días años de vida.

Al respeto, exaltó las trayectorias de la Asociación Cultural y Recreativa Rancho de las Rendilheiras da Praça de Villa del Conde, de la Sociedad Artística Ferrolana y de la Editorial Embora, destacando que todas comparten la convicción de que la cultura no es un territorio estrecho ni excluyente, sino que es un gran espacio de acogida del que todos podemos formar parte. “Un compromiso que asumimos desde la Xunta”, dijo, refiriéndose a iniciativas como la colaboración con el Ayuntamiento en el impulso de la candidatura del Ferrol de la Ilustración a Patrimonio Mundial.

En el ámbito deportivo, destacó la labor de la Agrupación Deportiva Náutico de Narón, que cobija desde 1988 a los amantes de la natación de la comarca, convirtiéndose en un exponente del deporte de base que transmite los valores del esfuerzo, la deportividad o la capacidad de superación.

Asimismo, se refirió al trabajo diario de la Fuerza de Protección de la Armada FUPRO, una de las tres componentes de la Fuerza de Infantería de Marina que tiene como misión garantizar la seguridad y protección del conjunto de Bases, Instalaciones o personas de la Armada; y que, a día de hoy, mantienen diversos equipos embarcados en los buques de la Armada implicados en la lucha contra la piratería.

De la Cocina Económica de Ferrol destacó su trayectoria tenaz para proporcionar un menú a personas en dificultades económicas; y el compromiso del Banco de Alimentos Rías Altas y del Centro de Recursos de Narón, que procura alimentos, ropa o libros para las familias que los necesitan.

El responsable del Ejecutivo gallego valoró también que uno de los premios Ártabros recayera este año en el Área Sanitario de Ferrol y nos sus 31 puntos de salud y consultorios, nos sus 9 puntos de Atención Continuada y en el Hospital Público de Ferrol. Una estructura que ofrece cobertura a 182.751 tarjetas sanitarias de 20 ayuntamientos.

“A todos sus trabajadores quiero transmitirles nuestro orgullo y agradecimiento por su labor y su vocación en los difíciles momentos que trajo la pandemia”, aseveró, recordando que el plan director para la renovación del Complejo Hospitalario contempla una inversión total de 130 millones para ofrecer más y mejores servicios.

“Y estos premios evidencian además que el servicio a la sociedad puede demostrarse en el momento justo, como hizo Álvaro Fraga Díaz cuando salvó a un bebé que cayó desde la ventana de un primero piso en las viviendas de Recimil”, añadió.

A lo largo de su intervención, Feijóo ensalzó también la implicación de la Asociación de vecinos de Caranza con su barrio y el talento empresarial de Windar, que firmó con Navantia en 2020 el contrato con Iberdrola para la construcción, en el astillero de Fene, de 62 jackets para el parque eólico de Saint- Brieuc. Un encargo que consolida a Galicia en el sector de la eólica marina.

Sin Ferrol no hay Navantia

El titular de la Xunta aseveró que hitos como este demuestran el potencial de la industria gallega. Y demandó nuevamente al Gobierno central que dote de carga de trabajo a Navantia: con un buque de aprovisionamiento, hasta que se inicie la ejecución de las fragatas F-110, además de reclamar la construcción de un dique cubierto,» necesario para avanzar en la modernización del astillero público» recordando que «sin Ferrol no hay Navantia»

“Un futuro industrial que queremos asegurar también con el impulso del Campus Industrial de Ferrol, que recién obtuvo la acreditación”, concluyó.

FIN DE FIESTA

Como fin de fiesta, Varik Varela Rico, de tan solo 12 años, ha ofrecido un pequeño recital de piano.

Un joven que comenzó con seis años su camino de pianista en la escola de Fene y a los ocho inició sus estudios de piano en el conservatorio profesional de música «Xan Viaño» de Ferrol.

Interpretó dos piezas que fueron muy aplaudidas por los asistentes.

Y ya finalizado el acto los asistentes fueron obsequiados con un recuerdo del 10 aniversario y una revista publicada con motivo de esta celebración