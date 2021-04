Narón-O Padroado da Cultura conmemora esta semana o Día Internacional da Danza

O Padroado da Cultura e a compañía Pisando Ovos celebrarán na cidade con varias propostas o Día Internacional da Danza, que se conmemora o vindeiro 29 de abril.

A presidenta do Padroado e alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, explicou que coincidindo con esa data se levará a cabo un programa especial, coa axuda ao Impulso ás Artes Escénicas do Agadic-Xunta de Galicia e o apoio da Rede Cultural da Deputación da Coruña e Galicia Danza Contemporánea.

O xoves

Ferreiro avanzou que esa programación permitirá ver os últimos traballos de Pisando Ovos e tamén doutras tres compañías galegas o vindeiro xoves na Praza de Galicia ás 18.30 horas, se ben en caso de choiva a actividade trasladarase ao Auditorio municipal, tamén na Praza de Galicia.

Os traballos que se poderán ver –dunha duración de entre dez e corenta minutos- son “Meta”, de Cristina Montero; “Set”, de Paula Quintas, coa compañía Traspediante; “Le Bruit”, de Masa Madre e “Directo 9”, de Pisando Ovos. Esta última compañía, en colaboración co Padroado da Cultura de Narón, recibiu o pasado ano unha axuda do Agadic ao impulso do sector escénico, coa finalidade de reactivar as súas producións debido á crise da covid-19. A primeira fase levouse a cabo os pasados meses de outubro e novembro, cos ensaios da súa última produción, “Directo 9”, e obradoiros de movemento, e a segunda fase terá lugar do 27 ao 29 de abril, na semana adicada na cidade á celebración do Día Internacional da Danza 2021.

O Pazo da Cultura acollerá dende este martes ata o xoves os ensaios do proceso creativo de “Directo 9” e o mércores 28 convocáronse obradoiros de movemento na Escola de Teatro de Narón, con Rut Balbís, directora da compañía de danza contemporánea Pisando Ovo