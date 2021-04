Rey Varela: “Ferrol necesita la implicación de todas las administraciones para salir de la parálisis en la que se encuentra”

El presidente del Partido Popular José Manuel Rey Varela presidió de manera telemática, en la tarde de este lunes, el Comité Ejecutivo Local que en el que valoró la situación por la que atraviesa Ferrol y su comarca, castigadas por la pérdida de empleo, situación acentuada por la pandemia. Rey Varela pidió no bajar la guardia ya que el virus sigue ahí “estoy convencido de que esta situación cambiará dentro de poco, el ritmo de vacunación es muy bueno, pero tenemos que seguir protegiéndonos”.

«En esta recuperación es fundamental el trabajo coordinado de todas las administraciones con medidas y acciones que cambien la situación dramática en la que nos encontramos. “Somos la única ciudad de España que perdió 1/3 de su población en los últimos 40 años, Ferrol pierde casi diez personas al año por cada mil habitantes y en el 2020 bajamos por primera vez de los 65.000 habitantes” alertó el presidente del PP local.

«Estos datos se reflejan también en las cifras de empleo. Ferrol es la ciudad con la tasa de paro más alta de Galicia (17,9%), que se incrementó un 15% (15,6% en el 2019) y tiene las tasas de Actividad y de Empleo más bajas de Galicia (43,5% y 35,7% respectivamente) y la tasa de riesgo de pobreza más alta de nuestra comunidad. Más de 5.400 ferrolanos y ferrolanas están en el paro como consecuencia del castigo del gobierno socialista en Madrid, sin carga de trabajo en el naval y sin dique”, a lo que se suma el cierre de la central térmica de As Pontes y la amenaza a la industria electrointensiva. Tenemos que impulsar medidas para conseguir mayor inserción laboral y atraer a nuevas empresas y crear nuevos puestos de trabajo, insistió el presidente de los populares» señaló el presidente del PP local..

DEMANDAS A LAS ADMINISTRACIONES

«Cuando el PSOE gobierna en Madrid es sinónimo de paro y de cierre de empresas en nuestra comarca: Endesa, Siemens Gamesa, Alcoa, empresas del naval… El PSOE no puede anteponer su partido a los ferrolanos, no se puede votar sí en Ferrol para quedar bien, abstenerse en Santiago y votar no en Madrid. Solo vemos propaganda y marketing político, los gobiernos hablan en el BOE y en los PGE».

«Todas las administraciones tienen que cumplir con esta ciudad pero el PSOE y Pedro Sánchez obvian a Ferrol. Así en los PGE no hay ni un solo euro para el barco puente, ni para la transformación del Astillero 4.0 mediante la construcción de un dique cubierto, nada sabemos del inicio de las F110 ni de la licencia municipal para el taller de subbloques. Desde que el PSOE llegó al Gobierno, Navantia pasó de tener un Presidente, que era ingeniero Naval de Ferrol a tener tres Presidentes en tres años: una Ingeniera de Montes, una ingeniera de Caminos y un Ingeniero Agrónomo, todos andaluces.

Tampoco hay partidas para la conexión ferroviaria de la Alta Velocidad a Ferrol, la renovación del ancho métrico de FEVE ni para la depresión de la Avenida de As Pías y nada sabemos sobre el Plan de regeneración Ría de Ferrol» recalcó Rey Varela.

COMPROMISOS DE LA XUNTA DE GALICIA

Rey Varela señaló que «frente a esta ausencia de compromiso del Gobierno del Estado, la Xunta de Galicia se compromete con los ferrolanos y las ferrolanas y lo refleja en sus inversiones. Más de 100 M€ para la ampliación del CHUF, 10M€ para la compra de 19 edificios y su rehabilitación en Ferrol Vello, más de siete millones de euros para terminar el saneamiento de A Malata, tres millones para el saneamiento del rural”.

«Una apuesta decidida también por la formación con la Acreditación del Campus Universitario de Ferrol como el Primer Campus Industrial de España, la Creación de un nuevo Centro Integrado de FP (CIFP Leixa) y 400.000 € para la puesta en marcha de un Plan de Formación para el Sector Naval.

Inversiones en infraestructuras como 65 M€ plurianualizados para la conexión de Ferrolterra con el Ortegal a través del VAC de la Costa, 4,5 M€ plurianualizados para la modernización de la línea Ferrol-Coruña y la construcción de la Estación Intermodal y la construcción residencia mayores para la que se destinarán 12 M€ y contará 120 plazas, siempre que el alcalde ceda la parcela.

Estas son unas cuentas claras y comprometidas con Ferrol, pero seguiremos reclamando todas las inversiones necesarias para que la ciudad cambie su rumbo» avanzó Rey Varela.

LOS FERROLANOS LO PRIMERO

En ese sentido tenemos que lamentar que Ferrol por sexto año consecutivo haya iniciado el año sin unos presupuestos municipales y es el quinto año que no aprueban ordenanzas fiscales. “Ferrol ya ha dejado de hacer tres presupuestos durante el gobierno de Mato, hemos llegado al ecuador del mandato”.

A estas alturas del año un gobierno serio, responsable y con planificación estaría trabajando en el borrador de los presupuestos del 2022. “Ferrol ha perdido ya dos años por la incapacidad de un gobierno que se encuentra desbordado y en minoría y que rechaza la ayuda del Grupo Popular”.

A esto se suma la parálisis en los grandes temas de ciudad sin ningún avance y en los temas del día a día: vertederos incontrolados, falta de mantenimiento viario y de limpieza… concluyó el presidente de los populares, José Manuel Rey Varela.