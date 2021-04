Kevin Chis y Maca analizan la visita de O Parrulo Ferrol al Peñíscola Globeenergy

O Parrulo Ferrol busca sumar tres puntos en otra final ante un rival directo como es el Peñíscola Globeenergy, en la 29º jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Peñíscola.

Este jueves, antes de emprender el viaje, comparecían el jugador Kevin Chis y el entrenador Maca, en una rueda de prensa celebrada en el Pabellón de A Malata.

El partido de este sábado “va a ser complicado contra un rival directo, en el que los dos necesitamos los tres puntos”, afirmaba Kevin Chis. A los ferrolanos “no nos vale otra cosa que no sea salir a muerte y así lo demostraremos”, ante un Peñíscola Globeenergy “que llega muy necesitado”, por lo que es “una final para ambos equipos.”

En estas últimas semanas los ferrolanos están “entrenando muy bien”, algo que quedó “demostrado” ante el BeSoccer CD UMA Antequera “donde realizamos un buen partido y lo pudimos refrendar con tres puntos” y ante el Barça “tuvimos bastantes ocasiones, pudimos ser merecedores de los tres puntos, no logramos materializar las ocasiones, pero hicimos un buen partido, con buenas sensaciones”, algo que ha continuado esta semana “entrenando en esta línea”, por lo que viajarán hasta Peñíscola “100% confiados de que podemos ganar.”

Maca: “Queremos que el partido se parezca al de Antequera”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Maca, ha afirmado que en esta semana “el equipo está entrenando bien”, aunque un poco mermados “porque Víctor Espíndola y Adri no han podido entrenar con normalidad, pero el resto están trabajando muy bien”, por lo que viajarán a Peñíscola “a por la victoria, porque no tenemos otra.”

El Peñíscola Globeenery es un equipo “que empezó muy bien”, pero las exigencias de la competición “lo han puesto en muchos apuros clasificatorios” e igual que en su partido ante el BeSoccer CD UMA Antequera “para ellos el partido es como si fuese una final y para nosotros también”, por lo que intentarán que el resultado “se parezca lo más posible al de Antequera.”

A Maca le extrañaba la clasificación que ocupa actualmente el Peñíscola Globeenergy porque “tiene una plantilla muy extensa, con muchísimos jugadores, en la que participan todos”, con ocho jugadores extranjeros y jugadores nacionales como son Paniagua y Orzáez, además de los ex jugadores de O Parrulo Ferrol, Iván Rumbo y Rahali “todos ellos ya contrastados en Primera División”, por lo que no entendía que estuvieran luchando por la permanencia “ya que tienen plantilla para estar más arriba”, pero en esta temporada “tuvieron una mala dinámica, luego cambiaron de entrenador y no terminan de salir de ahí”, por lo que los ferrolanos “intentaremos hacerles daño, atacándoles sus puntos débiles, porque necesitamos los tres puntos.”