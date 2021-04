Núñez Feijóo propone un Pacto de Estado para Ferrol. «No daremos a Ferrol por perdido»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un Pacto de Estado para Ferrol que permita la «recuperación y transformación industrial de la comarca», y, tras aludir a la «crisis» que viven varias industrias en la Comunidad –como Alcoa o la térmica de As Pontes–, ha anunciado que dicha situación y los fondos europeos Next Generation serán asuntos clave en la reunión que este viernes tendrá en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño.

En concreto, el Consello de la Xunta de Galicia ha acordado este jueves la propuesta de un Pacto de Estado para la recuperación industrial y socioecónomica de la comarca de Ferrolterra.

El objetivo, tal y como ha explicado Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello, es «establecer un marco de actuación conjunto que implique a todas las administraciones» –Gobierno central, Xunta, Diputación de A Coruña y ayuntamientos–.

«No podemos seguir recreándonos en el problema y no tomar decisiones«, ha asegurado Núñez Feijóo, que ha añadido que «la Xunta no dará a Ferrol por perdida», por lo que iniciará, la próxima semana, «un proceso de diálogo entre agentes económicos y sociales, y partidos políticos».

El Gobierno gallego ha justificado esta decisión con un informe sobre la situación económica y social de la comarca que fue evaluado por el Consello. En él, según ha detallado el presidente de la Xunta, se señala que Ferrol es la ciudad que peor saldo vegetativo presenta de toda España. «La ciudad ha perdido casi 30.000 habitantes, un tercio de su población, en los últimos 40 años», ha destacado Feijóo.

En lo que respecta a los datos de paro, la ciudad cuenta con la tasa más alta de toda Galicia, un 17,9%, y con las tasas de actividad y de empleo más bajas de la Comunidad, un 43,5% y un 35,7%, respectivamente. En este sentido, el responsable del Ejecutivo autonómico ha criticado que «las decisiones del Gobierno central disminuyen las capacidades de la comarca, ya mermadas».

«DIFERENCIAS» ENTRE GOBIERNOS

Preguntado por el momento de la propuesta del Pacto de Estado, Núñez Feijóo ha reiterado las comparaciones entre las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central y por el anterior Gobierno del PP. «Hay diferencias», ha matizado el presidente, que ha asegurado que los populares lograron más avances en el ámbito industrial tanto ferrolano como del conjunto de Galicia.

Frente a esto, ha indicado, «el Gobierno estatal ha cerrado la central de As Pontes, ha incumplido con las inversiones prometidas y con el estatuto de las electro-intensivas, ha retrasado la construcción de fragatas y se ha negado a la construcción de un barco puente, a lo que se suma el cierre de Siemens Gamesa». «¿Puede pasar algo más?», se ha preguntado.

REUNIÓN CON CALVIÑO

Y en este contexto, el presidente gallego ha anunciado que este viernes se reunirá con la vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable estatal de asuntos económicos, Nadia Calviño, con la que abordará los problemas que han derivado en lo que Feijóo ha definido como una «crisis industrial» en la Comunidad.

Sobre la mesa estarán también los recursos europeos de los fondos Next Generation y, en concreto, los 354 proyectos que integran la propuesta diseñada desde Galicia para optar a los mismos.

CENTROS I+D+i CON LOS FONDOS EUROPEOS

También el marco de los fondos europeos, el Ejecutivo autonómico ha abierto hasta el 31 de mayo una manifestación de interés para impulsar la localización de nuevos centros de I+D+i en Galicia.

La iniciativa busca «identificar potenciales empresas interesadas en establecer sus centros en Galicia y conocer sus propuestas, así como obtener información sobre las necesidades del ecosistema de innovación para poder estudiar posteriormente los instrumentos de apoyo más adecuados».

Además, las actividades de las propuestas deberán enmarcarse en los campos prioritarios de la ‘Estatrexia de especialización intelixente (RIS3) de Galicia‘, que apuesta por campos como la eficiencia energética, la mejora de la sostenibilidad, la descarbonización de la actividad o la incorporación de la economía circular, entre otros.

Esta iniciativa se enmarca en las prioridades fijadas en los fondos europeos Next Generation y coincide con el proceso de elaboración de la Estratexia RIS3 de Galicia para 2021-2027, que prevé una mayor inversión en I+D. «En el presupuesto de este año destina 227,5 millones de euros, un 60% más que en 2009″, ha explicado la Xunta.

Esta convocatoria se suma además a la manifestación de interés de proyectos autonómicos abierta por la Consellería de Medio Rural hasta el 14 de mayo para «identificar iniciativas de pequeñas y medianas empresas del sector primario y agroalimentario gallego, que puedan optar a los fondos europeos, y con las que impulsar el emprendimiento en el rural, así como la dinamización demográfica y económica».

SOCIEDAD PÚBLICO PRIVADA

Preguntado, finalmente, por la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos, que es la firma público-privada que evalúa los proyectos con cargo a los fondos europeos y formada por empresas como Abanca, Reganosa y la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Núñez Feijóo ha matizado que esta sociedad «no toma decisiones, sino que evalúa».

«No se trata de financiar proyectos específicos, sino para concretar, en caso de que procediese, que proyectos entiende esa sociedad de impulso que merecen ser desarrollados», ha destacado el presidente.

Todas las propuestas, además, deberán cumplir cumplir ciertos requisitos como que el centro se sitúe en Galicia, que acoja a un mínimo de 30 trabajadores, presentar un presupuesto de diez millones de euros y tener planificada una actividad de «por lo menos» cinco años.