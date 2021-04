Valdoviño-O alumnado do CPI Atios completa a segunda etapa do Camiño a San Andrés

Os alumnos e alumnas de 6o curso de Educación Primaria do CPI Atios de Valdoviño completaban esta mañá a segunda etapa do Camiño a San Andrés de Teixido. Unha especial peregrinaxe coa que o centro busca combater o sedentarismo a través da promoción do exercicio.

Así, acompañados dos seus profes, María Dolores Freire, Antonio Rodríguez, Blanca Rivera, Pilar Calvo e Rosa Pazos, que exerceron de guías, rapaces e rapazas cubriron a distancia duns 9 quilómetros que separa a Capela da Fame, en Vilarrube, da parroquia cedeiresa de San Román.

Un percorrido no que a choiva intermitente non os desanimou, e os mestres non

só acompañaron a expedición, marcando a ruta, senón que tamén foron ofrecendo explicacións sobre o territorio, e os recursos patrimoniais e naturais do mesmo.