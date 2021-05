Rey Varela: “Mato decidió ir a perder una votación y poner en riesgo inversiones para los ferrolanos única y exclusivamente por estrategia política”

El portavoz del PP en el Concello de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes, día 3 de mayo, lamentó la «falta de interés y de amor por Ferrol» del gobierno de Ángel Mato. “Me duele ver cómo está Ferrol y cómo actúa su alcalde y su gobierno desde el más puro tacticismo político en vez de trabajar por y para los ferrolanos y ferrolanas”.

Una situación de ingobernabilidad

Ferrol atraviesa una grave situación de emergencia que está «poniendo en serio riesgo la economía y el empleo de miles de familias«. «Nosotros seguiremos estando del lado de los ferrolanos, trabajando por la recuperación social y económica a través de propuestas, promoviendo el apoyo de otras administraciones como nos demandan como proyecto político mayoritario de Ferrol«, insistió. «Nuestra responsabilidad es contribuir a construir una ciudad con futuro, como hemos demostrado estos dos años, pasando a la oposición después de ganar las elecciones y poniendo a disposición del Gobierno nuestro proyecto de ciudad y nuestra capacidad de gestión«, afirmó Rey Varela. Pero también «ser realistas y decir lo que está pasando en una administración que está paralizada y en una situación de ingobernabilidad por culpa de quien prima la estrategia política sobre los intereses de Ferrol».

Ninguno de los grandes problemas

«Lamento profundamente que durante todo este tiempo no se haya abordado ninguno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad«, afirmaba el portavoz. Durante estos dos años Ángel Mato «no llevó ni un acuerdo municipal de los temas en los que centró su campaña electoral: diálogo con los grupos, presupuestos municipales, convenio con Defensa, carga de trabajo para Navantia, Astillero 4.0, saneamiento del rural… Además convenios como el del CHUF o el de la residencia de mayores siguen a la espera de su firma, poniendo en riesgo inversiones millonarias gestionadas por la Xunta de Galicia«.

Este «abandono» también se «vive en el día a día«. Los servicios «siguen sin regularizarse, hoy hay más servicios sin contrato que hace dos años, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, el mantenimiento de edificios, la recogida de basura… y otros que han finalizado en este mandato como el mantenimiento de viales, mantenimiento eléctrico, comedores escolares…”. «O se prorrogó forzosamente el Servicio de Ayuda en el Hogar, un ejemplo de esta negligente gestión: dos millones de euros perdidos de financiación de la Xunta de Galicia y una lista de espera más alta que hace dos años.«

“Ferrol necesita un alcalde con mayoría absoluta, un gobierno completo, no un gobierno a medio gas”. Este grupo «ha sido el más responsable de cuantos lideraron la oposición en la historia reciente de Ferrol». “Hemos apoyado el 98% de los escasos puntos que este alcalde incluye en el orden del día de los plenos: de 153 asuntos que se han llevado al pleno durante estos dos años– reconocimientos de crédito y omisión de fiscalización principalmente- solo cuatro veces votamos que no”.

Irregularidades de gestión

José Manuel Rey Varela recordaba que en los dos últimos años de su mandato el grupo socialista, «que fue un grupo muy constructivo con su portavoz Natividad González Laso«, votó en contra en 58 ocasiones, multiplicando por 10 las votaciones negativas de este grupo «porque las iniciativas plenarias de mi gobierno sumaban casi el doble– 100 más- que las de este mandato«, reveló. «Si fuéramos coherentes con el voto negativo a las irregularidades de gestión que se están produciendo con los servicios, al igual que hicimos en el mandato pasado, hoy en Ferrol no habría ni recogida de basuras, ni limpieza viaria, ni mantenimiento de parques y jardines«.

Lo ocurrido en el último pleno

Lo ocurrido en el último pleno es la «constatación de que sin diálogo Ferrol no avanza«. “El gobierno ferrolano se tiene que dar cuenta que está en minoría y si no negocia con los demás grupos no será capaz de sacar ningún proyecto adelante”. Así reveló que Mato llegó al pleno con una propuesta sin haberla negociado anteriormente con los grupos y «el resultado ya comprobamos cuál fue«.

“Me parece indigno y mezquino utilizar una estrategia política para justificar la parálisis en la que nos metió y busque a conciencia perder una votación para trasladar la responsabilidad a una oposición que apoyó el 98% de los acuerdos durante estos dos años”.

Los grupos de la oposición en la Comisión de Hacienda y el mismo jueves en el pleno «le dimos alternativas para que estas partidas pudieran salir adelante«, pero Ángel Mato «las rechazó y decidió ir a perder una votación y poner en riesgo la contratación de los socorristas, el gasto en el personal municipal, las obras del POS de la zona rural o dotar a los bomberos de un camión autoescalera, única y exclusivamente por estrategia política«. “Un alcalde que tira la piedra y esconde la mano demuestra su cobardía escondiéndose bajo el paraguas de su grupo y no poniendo en su boca las declaraciones en las que nos acusa de obstruccionistas, a sabiendas de que la concejala de Hacienda no quería hacer las cosas de la manera que las hizo el alcalde”.

Usar la alcaldía con fines partidistas

Lo «mismo» sucede con los presupuestos. «Ni presupuestos del 2019, ni del 2020, ni del 2021, aunque ahora hablan de un borrador fantasma, que no valdría ni para medio año y sabiendo que tienen ocho concejales sin hablar ni una línea con quien tiene 12″. “Es ir directo al precipicio, no lo deseamos ya que el que va al precipicio es Ferrol si al menos no empieza con unos presupuestos el 2022”.

Se ha llegado al ecuador del mandato y «no se ha hecho nada». “Le propusimos al alcalde la creación de cinco mesas de trabajo, muy buenas palabras pero ningún hecho y mientras los temas parados: sin presupuestos, servicios sin contrato, el saneamiento de la zona rural pendiente cuando la Xunta ya comprometió un presupuesto, el mantenimiento de calles, que ya no se puede atender por falta de presupuesto…«

«Me da pena que Ángel Mato anteponga la estrategia política y use la alcaldía para fines partidistas, en lugar de utilizarla para sacar a Ferrol de la crisis que está viviendo». “Solicitamos que el gobierno de Mato desbloquee esta situación cuanto antes, solo con diálogo y voluntad de trabajo y de entendimiento se podrá cambiar la situación actual” concluyó el portavoz popular José Manuel Rey.