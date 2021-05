Neda-O concello busca implicar á veciñanza na celebración dos Maios

O Concello celebra Os Maios coa iniciativa “Neda florece”, coa que anima á veciñanza a construir un maio ou realizar unha decoración floral do seu balcón, fachada, patio ou negocio, e compartir as súas imaxes a través das redes sociais municipais. Todas as persoas participantes recibirán un agasallo, e entre elas, sortearanse 5 centros de plantas.

Haberá 2 categorías: infantil e adultos, e poden participar aqueles que vivan en Neda

e envíen as súas fotografías entre o luns 10 e o xoves 13 de maio (incluídos) ao

teléfono 650 484 521 ou correo cultura@neda.gal, sinalando nome e apelidos, DNI,

idade e enderezo.

Así mesmo, é preciso presentar, vía email ou whatsapp, o documento asinado de

protección de datos e publicación de imaxes, e a autorización asinada para menores

de idade, documentos que poden descargarse da web municipal ou retirar na Casa

da Cultura.

O Concello publicará as imaxes, e celebrará o sorteo o 18 de maio na casa

consistorial, coa presenza do secretario municipal.