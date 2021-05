Domingos y Maca analizan la visita de O Parrulo Ferrol al Jimbee Cartagena

Continúa la recta final de temporada para O Parrulo Ferrol y lo hará con un nuevo partido este domingo, visitando al Jimbee Cartagena, en la 31º jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 13:00 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena y que será emitido en directo en LaLigaSportsTV.

Este jueves tenía lugar la habitual rueda de prensa previa en el Pabellón de A Malata, con la comparecencia del jugador Domingos y del entrenador Maca.

En estos partidos que lleva jugando en el primer equipo, Domingos confesaba que se encontraba “bastante cómodo, teniendo mucha más confianza que con la que venía antes”, notando el “salto” de jugar con el primer equipo, en comparación con el filial del Café Candelas O Parrulo “B”, en Segunda División “B”, al haber diferencias “en la intensidad, en el ritmo de juego, en la cabeza y en todo.”

Domingos también conoce la Segunda División de su etapa en el Santiago Futsal, reconociendo que, en comparación con la categoría de plata “también se nota la diferencia”, porque Primera División es una categoría “bastante grande en todos los aspectos.”

El joven jugador de O Parrulo Ferrol valoraba “muy bien” la oportunidad de poder tener minutos con el primer equipo, porque “juegue lo que juegue, yo tengo en mi cabeza lo de querer hacerlo bien”, reconociendo que era “un honor estar aquí jugando y entrenando con el primer equipo” y poder salir a la pista “es un regalo y un premio.”

Al mismo tiempo, Domingos hablaba de la temporada del Café Candelas O Parrulo “B”, donde el objetivo era “mantener la categoría” y en estos momentos “estamos peleando por meternos en el segundo puesto e intentar ir a por el playoff de ascenso pase lo que pase”, mostrándose optimista al afirmar que “lo podemos conseguir.”

Maca: “El Jimbee Cartagena está diseñado para luchar por todos los títulos”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Maca, afirmaba que el partido de este domingo ante Jimbee Cartagena era “súper complicado”, ante un equipo que está diseñado “para luchar por todos los títulos, extraordinario en la faceta ofensiva, siendo los máximos artilleros de la competición”, caracterizándose por tener “muchísimos jugadores desequilibrantes en uno para uno, en juego de pívot, de tiro exterior e incluso los cierres son jugadores con vocación ofensiva”.

El Jimbee Cartagena es un equipo “muy típico de los de Duda”, parafraseando sus palabras “ya que dice que prefiere ganar los partidos 7-6 que 1-0”, siendo un entrenador “que inculca esos valores a los equipos que dirige, los diseña para eso también”, por lo que pronosticaba que estarán luchando “hasta el final por el título de la competición.”

Los ferrolanos afrontarán este partido “con las armas que tengamos intentar contrarrestarlo”, reconociendo que se presenta “muy complicado, lógicamente.”

Lo sucedido el pasado martes, al finalizar el partido ante Palma Futsal, donde se confirmaba que O Parrulo Ferrol no continuará la próxima temporada en Primera División fue un momento “muy emotivo”, reconocía Maca, sabiendo que sería “una jornada triste”, reconociendo que cuando vio la “reacción del público, de algunos de los jugadores, el gesto tan bonito que nos hizo Palma Futsal, se me acumuló todo en mi cabeza y me fue imposible contener las lágrimas”. Este momento “no lo voy a olvidar nunca”, confesando que es “la primera vez que se me saltan las lágrimas en una pista, ni siquiera cuando conseguimos el ascenso a Primera División con el Córdoba Patrimonio me tocaron tanto la fibra sensible, es algo especial que quedará en mi retina hasta el fin de mis días.”