Natalia Rodríguez volverá a jugar en la Liga Endesa con el BAXI Ferrol

La jugadora canaria Natalia Rodríguez seguirá la próxima campaña en las filas del BAXI Ferrol, tras aceptar la propuesta que le hizo llegar el club, por lo que cumplirá su quinta temporada en el conjunto ferrolano.

Natalia termina la pasada campaña en un buen momento y quiere seguir dando pasos en la máxima categoría del baloncesto femenino español, en el que espera ayudar al equipo para alcanzar la permanencia.

La jugadora destaca que se decidió a continuar en el BAXI Ferrol porque “el club ha sido mi casa estos últimos cuatro años. Hemos pasado por todo, desde una Copa de la Reina y play off, hasta un descenso, una pandemia que nos impedía llegar hasta el play off y, por fin, aún con la pandemia en medio, llegamos a donde esperábamos. No podía perderme la vuelta a la máxima categoría”.

En cuanto a lo que espera de la próxima campaña, la canaria comenta que “es un peldaño que vamos a subir y será muy diferente a la temporada que acabamos de terminar. Los equipos son más físicos y tácticos, así que nos toca dar un paso adelante y mostrar que estamos en ese nivel”.

La jugadora también tiene un mensaje para la afición de la que dice que “no hay palabras. Han estado ahí en los mejores momentos a pesar de las circunstancias de la pandemia, pero, sobre todo, han estado en los peores momentos. Así que, solo puedo decirles que este año, les necesitamos más que nunca para volver con esa identidad que define a Ferrol, su afición. Que pase lo que pase en cada jornada, queremos sentir el calor, los Ruxidos y su pasión por el baloncesto. Nos vemos en A Malata”.