Rey Varela: “Lo último que se debe hacer en política es abusar de la confianza y no respetar ni en el fondo y en la forma las normas democráticas más evidentes”

El portavoz del PP, José Manuel Rey Varela, lamentó la «falta de talante democrático» del alcalde Ángel Mato y de su gobierno al presentar esta mañana a los medios de comunicación antes que a la corporación el «supuesto» borrador de presupuestos para medio 2021. “Ferrol sigue sin gobierno y cuesta abajo ya que lo que acabamos de vivir hoy nunca había sucedido en este ayuntamiento, una situación sin precedentes, que deja a Ferrol con el déficit democrático más grande de su historia”.

“Presentar un power point de un supuesto proyecto de presupuestos a los medios sin que los integrantes de la corporación lo conozcamos nos parece una actuación frívola e irresponsable por parte de cualquier gobierno”. «Creo que Mato en esta deriva de que sigan pasando los días sin que en Ferrol pase nada se parece cada vez más a su líder, Pedro Sánchez«, sentenció el popular.

Rey Varela afirmó que “no podemos criticar un documento que no conocemos y avanzamos que como oposición responsable que somos y seguiremos siendo presentaremos propuestas cuando nos lo pasen”, a pesar de esta «deslealtad institucional y del desprecio a los representantes de los ferrolanos y las ferrolanas«.

Recordaba que llevan adoptando una oposición «muy responsable durante dos años porque Ferrol necesitaba más que una buena oposición un buen gobierno y porque además de esta situación que está atravesando nuestra ciudad estamos viviendo una profunda pandemia sanitaria que tiene, y va a seguir teniendo, unas importantes repercusiones económicas y de carácter social para muchos de nuestros vecinos y vecinas«.

“Como grupo mayoritario de la corporación pensamos que la mejor manera de afrontar esta situación tan grave de Ferrol es arrimar el hombro, tratar de apoyar al alcalde y al gobierno, aunque no lo merezcan, porque nuestra responsabilidad tiene que estar con los ferrolanos que son los que nos han votado”, insistió.

El portavoz de los populares manifestó que «muchos nos han dicho a lo largo de los últimos meses que no veían el cambio que esperaban hace dos años y creen que en lugar de 100 días le hemos dado a este alcalde dos años de confianza«. “Queremos decir que con actuaciones como la de esta mañana más que un exceso de confianza ha habido un abuso de confianza por parte del gobierno de Mato”. Lo «último» que se debe hacer en política es «abusar de la confianza y no respetar ni en el fondo ni en la forma las normas democráticas más evidentes«, aseguró.

«Hoy tendríamos que estar hablando del borrador de presupuestos del 2022 y no de medio borrador del 2021, en el mejor de los casos este presupuesto será efectivo para medio año». “Ni una línea de este presupuesto que no conocemos se ha hablado con este grupo político que representa al mayor número de ferrolanos”. Ferrol «no merece un gobierno tan poco ambicioso que pretende aprobar medio presupuesto para cuatro años, la pretensión final de ese documento cuando lo conozcamos es que ya se habrán hecho los deberes haciendo medio presupuesto para todo el mandato.»

Proyecto Popular

El portavoz popular afirmó que no podía hablar de un documento que desconocía, al tiempo que recordó el Proyecto de Ciudad Popular. “Nuestro proyecto de ciudad es una ciudad con una estabilidad política y económica, con un presupuesto cada año y con un gobierno con capacidad de ejecutarlo y que sea capaz de defender de la mayoría de los intereses generales de los ferrolanos”. «Que apueste por la diversificación económica y el empleo y no una ciudad que está presentado la tasa de paro más alta de toda Galicia y las tasas de actividad y empleo más bajas de toda Galicia«. “Son necesarios instrumentos económicos que apoyen a la hostelería, al comercio, a los autónomos no para medio año, y unos presupuestos con una política fiscal que permita bajar los impuestos y no subirlos para aumentar la recaudación municipal cuando la gente lo está pasando tan mal.”

Unos presupuestos que «afronten los grandes proyectos de transformación de la ciudad, en dos años no hemos visto ni un solo nuevo proyecto y nos da pena que ninguno de esos grandes 10 compromisos de Mato se hayan materializado y que alguno aparecerá plasmado en ese borrador que no conocemos«.

Un Ferrol que «apueste por la política social«. «Tenemos la tasa de pobreza más alta de Galicia, un 25% de los ferrolanos viven en una situación de mucha dificultad y el Concello debe hacer el mayor esfuerzo para apoyar a los mayores, a las familias y políticas de igualdad de oportunidades y de conciliación. Ese borrador de presupuestos que no conocemos seguramente no apuesta por esta política social».

No van a caer «en la provocación de este gobierno porque a nosotros sí nos importan los ferrolanos por eso cuando conozcamos el borrador haremos propuestas con el objetivo de que Ferrol pueda iniciar un nuevo rumbo«, concluyó el portavoz popular, José Manuel Rey.