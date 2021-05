Ferrol en Común desarrollará una propuesta de presupuestos «propia»

En Ferrol en Común no ha gustado en absoluto las formas por el anuncio del borrador de presupuestos del Concello de Ferrol realizado este viernes. «Las falacias del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, quien se había comprometido a desarrollar, por el bien de la ciudad, una propuesta de presupuestos conjunta con Ferrol en Común, dando continuidad al pacto programático de gobierno, vuelan por los aires toda capacidad de entendimiento con este Partido Socialista, muy alejado de otras corrientes y que mira por sus intereses electoralistas en lugar de interpelar al vecindario sobre sus demandas.«

Recuerdan que «fue ya en el mes de diciembre cuando en el despacho de alcaldía se había alcanzado ese acuerdo de colaboración, y hoy escuchamos con sorpresa y vergüenza como se presenta públicamente un presupuesto, sin tan siquiera convocar, como es costumbre democrática, junta de portavoces para presentarlo a los grupos, lo que da muestra de que estas formas dictatoriales van a desembocar en una cuestión de confianza.«

Afirman que no conocen «las propuestas, inversiones, plantel, gestión de servicios que este gobierno pretende«. Sí saben todas las mociones plenarias aprobadas, «con actuaciones concretas, y la hoja de ruta común de los principales partidos de la ciudad, por lo que, una vez que este equipo de gobierno decide marcar el camino sin escuchar al resto de grupos, Ferrol en Común se compromete a desarrollar una propuesta propia que dé respuesta a prioridades de ciudad y no de gobierno en un momento puntual concreto, un gobierno ya amortizado que no pasa de la política de anuncios sin medidas efectivas, sin responsabilidad, sin diálogo político y social que aplica la política de dejar pasar el tiempo sin ruido, sin acción, en una parálisis como estrategia silenciosa para tratar de reeditar mandato o utilizar el cargo para escalar a un lugar mejor, dejando atrás las necesidades de nuestra vecindario.»