Editorial¿Llegará algún día el consenso municipal pensando en Ferrol?

Ya se sabe que no se le pueden pedir peras al olmo, pero los ciudadanos debieron quedarse perplejos al comprobar que ya no es la primera vez en la que el grupo de gobierno no utiliza la aritmética y no se da cuenta que nueve son nueve y no trece y que por lo tanto para poder llevar adelante un proyecto, llamémosle en este caso, unos presupuestos municipales «hay que tener lo que hay que tener» y entienda cada uno lo que puede significar esta frase…

Desde siempre se ha dicho que la prueba del algodón para una corporación municipal, para el grupo de gobierno, es lograr sacar adelante los presupuestos municipales y parece que por una razón o por otra en Ferrol deberemos ser distintos, ni prueba..ni algodón.

Casi por sorpresa el grupo de gobierno, el alcalde y los ocho ediles, han presentado a los medios de comunicación el anteproyecto de los Presupuestos 2021. Una presentación criticada por la mayor parte del resto de los concejales ya que al parecer se han enterado a través de los medios de comunicación de las cuentas que presentan los socialistas.

Desde Ferrol en Común su portavoz y ex-alcalde, Jorge Suárez, señalaba en su página de facebook «Case as tres da tarde. Hai catro horas que Mato presentou os orzamentos á prensa e deulles a documentación. A oposición sen noticias de Gurb. Seguen a dar as costas á cidadanía. Vai sendo hora de ser cando menos democráticos».

Mal lo tiene el PSOE con FeC. en donde miembros calificados nos decían que «las matemáticas son las matemáticas» manifestando su enfado por lo ocurrido y «descubriendo» que ya en el mes de diciembre en el despacho de alcaldía se había alcanzado un acuerdo de colaboración.

«Las falacias del alcalde, quien se había comprometido a desarrollar, por el bien de la ciudad, una propuesta de presupuestos conjunta con Ferrol en Común, dando continuidad al pacto programático de gobierno, vuelan por los aires toda capacidad de entendimiento con este Partido Socialista, muy alejado de otras corrientes y que mira por sus intereses electoralistas en lugar de interpelar al vecindario sobre sus demandas.» señalaban los «comunes»

Por su parte en la página del BNG, ya con palabras más mediadoras,..indican que «O borrador de orzamentos municipais para o ano 2021 é unha proposta continuísta, pero agardamos que o goberno local sexa sensíbel e receptivo às propostas que desde o BNG imoslle facer».

Bueno, por lo que tenemos entendido el BNG y el portavoz del grupo de gobierno mantuvieron un encuentro en el que los nacionalistas insistieron en la necesidad de alguna remunicipalización y la respuesta fue ..silencio y adios.

Y la tercera pata de esa oposición, aunque tanto BNG y FeC le dieron la alcaldía a los socialistas, es la mayoritaria del PP, doce ediles que si no llega a ser por el enfado de un ex-concejal, pudieron haber logrado la mayoría y hoy en día estar gobernando, que también mostraban su enfado señalando que lo ocurrido no tenía explicación alguna y estaban quejosos por «el desprecio» que achacaban directamente al alcalde.»Esto nunca pasó» decían tras una rueda de prensa del portavoz municipal, José Manuel Rey, acompañado de la mayoría del grupo popular.

Sonaron palabras gruesas, duras como «deslealtad institucional y desprecio a los representantes de los ferrolanos y las ferrolanas», «con actuaciones como la de esta mañana más que un exceso de confianza ha habido un abuso de confianza por parte del gobierno de Mato», o «una situación sin precedentes, que deja a Ferrol con el déficit democrático más grande de su historia”.

Y..ahora no queda otro remedio más que preguntarnos ¿se piensa en Ferrol o en política de partido?. ¿No han tenido suficiente ejemplo con lo sucedido en Madrid?, es decir..que el pueblo no olvida y al final suele castigar con su voto y ya estamos a mitad de legislatura.

¿Tan difícil sería, es, que el alcalde se hubiese reunido con los portavoces de los grupos, en esa descafeinada «xunta de voceiros»?, Habría que preguntarse cuanto tiempo llevan sin hablar, frente a frente, el alcalde con cada uno de los portavoces, por lo menos con el del Partido Popular, grupo que, y lo digo sin escorarme a un lado u otro, ha tenido que sacar en varias ocasiones las «castañas del fuego» a los planteamientos socialistas en los plenos municipales ya que sus «compañeros virtuales» los han dejado en numerosas ocasiones «con…al aire».

Se que Ángel Mato al comienzo de su legislatura señaló que trataría de echar adelante los temas de interés, como el convenio con Defensa,presupuestos,etc. y que contaría con el PP…pero o bien se olvidó de sus pretensiones de esos primeros planteamientos o está mal aconsejado.

La pregunta final, ¿no puede el señor alcalde tomarse un cafelito mañanero con quien sabe que puede contar porque primero es Ferrol y dar a la ciudadanía motivos para la esperanza?¿Primero la ciudad y después el partido?.

Desde Ultramar,

Pedro Sanz -Director