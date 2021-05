El presidente de la Autoridad Portuaria recibió a la alcaldesa de Narón en una visita para analizar marcos de colaboración

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo, ha recibido en la mañana de este viernes la visita institucional de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro y del teniente alcalde David Pita. Han analizado posibles marcos de colaboración entre los dos entes que redunden en el desarrollo económico y social de la comarca.

Durante el recorrido por las instalaciones portuarias, el presidente ha detallado los avances en proyectos que son clave para la reactivación de Ferrolterra como el tren a Caneliñas o la terminal de contenedores de Yilport.

“Agradezco especialmente la visita de la alcaldesa, porque, como dije durante mi toma de posesión y siempre que tengo la ocasión reitero, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para apoyar la recuperación económica de Ferrol y su comarca. Y estoy convencido que en esta tarea todos los esfuerzos que sumemos serán necesarios”, ha comentado Indalecio Seijo, quien también ha destacado: “Narón ha mostrado en los últimos años una vocación industrial que le ha llevado a convertirse en uno de los polos de atracción de importantes proyectos empresariales. Muchos de ellos tienen a los puertos de Ferrol como una infraestructura fundamental para el desempeño de su negocio y confiamos que en los próximos años este vínculo no solo se mantenga, sino que se fortalezca”.

Por su parte, la alcaldesa de Narón ha recalcado esa sintonía entre las dos instituciones para crear marcos de entendimiento: “É a primeira visita institucional trala toma de posesión a finais do pasado ano de Indalecio Seijo como máximo responsable da Autoridade Portuaria de Ferrol e neste encontro manifestamos a vontade de traballar conxuntamente para chegar a acordos en beneficio tanto do porto como da cidade”. “Foi unha gran oportunidade para intercambiar impresións sobre diferentes proxectos portuarios, operadores, as obras do acceso ferroviario á dársena exterior para mellorar as conexións do porto e que, sen dúbida, virán a complementar o traballo que en materia industrial se realiza dende Narón, con tres polígonos industriais operativos”, también ha indicado.

Y ha concluido resaltando la disposición plena del Concello para impulsar la reactivación económica de la zona. “Dende o Concello de Narón ofrecemos a máxima colaboración para calquera iniciativa que redunde nesa tan necesaria reconstrución económica e industrial das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e así o manifestamos na xuntanza mantida hoxe”.