O BNG advirte do «incremento da presión fiscal» que agochan os orzamentos municipais de 2021

Iván Rivas, portavoz do BNG no Concello de Ferrol, sinalou que a documentación achegada para desenvolver o orzamento municipal de 2021 «ven a reafirmar a política fiscal desenvolvida por este goberno desde a súa chegada«. Unha política baseada «no incremento da presión fiscal aos veciños e veciñas mentres minguan os ingresos procedentes das grandes empresas e colectivos privilexiados da cidade«.

O goberno local «pretende compensar a perda de ingresos, por renunciar ao IBI de Navantia e os tributos que o Ministerio de Defensa e a Autoridade Portuaria deberían aboar mediante un incremento exponencial da recadación, por multas e sancións.»

Para o BNG nesta proposta de orzamentos o goberno «pon negro sobre branco este obxectivo e así mentres as previsións de recadación por IBI merman respecto do orzamento de 2018 en 520.000 euros, ao excluír o IBI DE Navantia e tampouco incorporar o IBI do Ministerio de defensa polas propiedades desafectadas, as previsións de recadación por multas e sancións multiplícanse por tres e pasan dos 750.000 euros previstos en 2018 aos 2,24 millóns de euros previstos neste orzamento para 2021.«

O BNG lembra que a xestión destas sancións «efectuase por parte dunha empresa privada que recada o 25% destas sancións e que produto desta política verá substancialmente incrementados os seus beneficios.»

Tamén increméntase a previsión de recadación polo servizo de extinción de incendios que pasa dos 190.000 euros de 2018 a 380.000 euros en 2021 «que pagarán os veciños e veciñas mediante contribucións especiais ao tempo que o parque de bombeiros, cada vez nunha situación máis precaria por falta de persoal e medios se mantén cunha aportación mínima do consorcio provincial pese a prestar servizo a empresas como Reganosa, a Autoridade Portuaria e ao resto de concellos da comarca.«

Iván Rivas inidcou que o «desmedido afán recadatorio do goberno a través da imposición de multas e sancións aos veciños e veciñas da cidade demostra a súa total indiferenza do PSOE diante da situación que estamos a vivir na cidade produto non só da crise sanitaria económica provocada pola covid-19 senón pola falta de carga de traballo nos estaleiros da ría.»

E o máis «significativo» é que en contraste con este «comportamento fiscalizador e inquisitivo sobre os veciños e veciñas, este mesmo goberno e o alcalde móstranse laxos e submisos diante dos incumprimentos tributarios reiterados de colectivos como a Autoridade Portuaria ou o Estado que neste orzamento para 2021 se asumen con total normalidade«.

Por estas razóns o portavoz municipal do BNG considera que o goberno local «debería rectificar a súa política recadadora recollida nestes orzamentos municipais e desenvolver todas as accións necesarias para cobrar os tributos que correspondelle pagar ao Ministerio de Defensa, a Navantia e á Autoridade Portuaria, a comezar por incluílo nos orzamentos municipais.«