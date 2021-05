Martina Aneiros: “Mato ha tardado dos años en presentar una décima parte de un presupuesto para la mitad del 2021”

La portavoz adjunta del Grupo Popular del concello de Ferrol, Martina Aneiros, advirtió en la mañana de este lunes que lo que envió el gobierno de Ángel Mato el viernes por la tarde a los grupos de la corporación es un medio borrador. “Afeamos las formas de Mato que muestra un desprecio absoluto a los grupos municipales al enterarnos por los medios de la presentación de este borrador”.

«Un mínimo de talante democrático exigiría una entrega previa del documento a los grupos municipales, que es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente por todas las corporaciones» manifestó Aneiros. «La entrega del borrador, el viernes por la tarde por correo electrónico, acredita que el gobierno de Mato no sabe ni elaborar un presupuesto. El proyecto del borrador es un medio presupuesto, en el mejor de los casos entraría en vigor para la mitad del 2021, Mato lleva elaborándolo durante dos años y, a pesar de ser medio presupuesto y llevar dos años de retraso, no son capaces de entregar un documento completo”.

La portavoz adjunta mostró los presupuestos presentados en el 2015, el 2018 y el del 2021. “Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí están los presupuestos del 2015, del 2018 y del 2021, ya se ve que el del 2021 no es un documento completo, mal en las formas y mal en el contenido”.

«Este borrador es poco más de una décima parte de un presupuesto, faltan documentos fundamentales como el anexo de personal, el de beneficios fiscales en tributos locales, el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las CCAA en materia de gasto social, el informe económico-financiero, las bases de ejecución, el anexo de subvenciones nominativas y los presupuestos de Emafesa y la

Sociedad Mixta de Turismo», reveló la popular.

«Sinceramente no podemos más que manifestar nuestra decepción por la incapacidad que, una vez más, demuestra este gobierno en plena crisis. Ferrol no se merece un alcalde que sea incapaz de elaborar en dos años un documento completo, sobre todo, en esta situación de crisis económica y social que se ha visto agravada por la pandemia y por la crisis industrial de la comarca que está afectando a muchas familias”.

«Así, Ferrol sigue con los presupuestos prorrogados del 2018. Mato no fue capaz de elaborar un presupuesto en 2019, no lo hizo tampoco en 2020 y ahora presenta un borrador incompleto para mitad del 2021. A Mato le preocupa más la imagen y el marketing que los ferrolanos, el viernes comparece ante los medios presumiendo, a bombo y platillo, de lo que califica “un presupuesto sin precedentes”, y lo que no tiene precedentes es decir que entrega un borrador cuando se trata de una décima parte de un presupuesto, no es propio de un gobierno serio y responsable. Además, el incremento de la cantidad del presupuesto hasta los 83 millones de euros responde a un incremento del endeudamiento hasta 12 millones de euros- que va a pedir a los

bancos-, un incremento de los impuestos y de las sanciones, en definitiva, a cargo del bolsillo de los ferrolanos».

«A pesar de ello, este grupo municipal seguirá siendo responsable y cuando se nos entregue el documento completo haremos nuestras propuestas en positivo pensando en los ferrolanos y en Ferrol», finalizó la portavoz Martina Aneiros.