O Esteo se aleja de su objetivo

O Esteo ha desperdiciado una oportunidad de oro para acercarse a la segunda posición del subgrupo 1C de la Segunda División «B» al caer derrotado este pasado sábado en su visita al C.D. Universidad de Valladolid por 6-5 en un encuentro con altos y bajos.

Como no podía ser de otra forma, los ponteses empezarían desde muy temprano por detrás en marcador (1-0) al rematar un jugador local en el segundo palo una jugada de estrategia de saque de banda en el minuto dos. La réplica de los de As Pontes se hacía esperar hasta que en el minuto once le daban la vuelta al marcador gracias a un robo de balón en banda, fruto de la presión alta, que Héctor se encargaba de enviar al fondo de la red local con un disparo raso desde el borde del área (1-1) y con un gol en propia meta de un defensor al intentar despejar el balón (1-2).

Poco le duraría la alegría al conjunto de As Pontes ya que apenas había transcurrido un minuto de juego veía cuando el conjunto local empataba el encuentro de fuerte disparo también desde el borde del área (2-2).

En los siguientes minutos los dos equipos entrarían en una dinámica de ataque-defensa continua donde O Esteo tendría las ocasiones más claras para desnivelar el marcador y lo acabaría logrando en el minuto dieciocho por mediación de Jacobo que con el balón controlado se adentraba en el área local y después de recortar a su defensor marcaría de disparo cruzado ajustado al palo el (2-3).

Con este marcador se llegaría al descanso a pesar de que la Universidad de Valladolid tuvo varias oportunidades antes de retirarse a los vestuarios en las que Javichu se emplearía a fondo para evitar el gol del empate.

Aún no se cumplía el minuto uno de la segunda parte cuando Troncho ampliaba distancias en el marcador para los As Pontes (2-4), al rematar una buena jugada colectiva a la contra en el segundo palo.

Estaban siendo los mejores minutos del conjunto pontés en el encuentro, dominando al rival además de tener varias ocasiones claras de gol para ampliar distancias, pero una vez más se cumpliría la máxima de quién perdona la acaba pagando.

A falta de doce minutos para el final del encuentro las cosas se empezarían a torcer para el conjunto pontés ya que se quedaría con un hombre menos en pista al ver Jacobo su segunda tarjeta amarilla, ocasión que aprovecharía el conjunto local recortar distancias en el marcador con portero-jugador jugando cinco para tres (3-4).

El técnico local seguiría apostando por el ataque con portero-jugador y dos minutos más tarde, en el ecuador de esta segunda parte, los locales conseguirían empatar la contienda (4-4) e incluso se pondrían por delante (5-4) en el minuto treinta y seis culminando con algo de fortuna una contra ya que el balón, tras tocar en el palo también tocaba en Javichu y acababa dentro de la portería.

Esta situación provocaría la respuesta inmediata del técnico de los de As Pontes que pediría tiempo muerto para dar indicaciones a los suyos y volver a la pista también arriesgando con el juego de cinco. Juego que daría sus frutos a falta de dos minutos para la finalización del encuentro cuando Bruno empujaba a la red un balón que metía Troncho al segundo palo desde la línea de fondo poniendo así el (5-5) en el electrónico.

Pero cuando todo parecía que el encuentro iba a terminar en empate y dentro del último minuto un error en un pase en el ataque de cinco para cuatro de los ponteses propiciaba un robo de balón de un jugador local que marcaba sin oposición el (6-5) final.

Con este resultado el conjunto pontés se mantiene en la sexta posición del subgrupo 1C a la espera de recibir el próximo domingo a las doce del mediodía al C.D. Unión Arroyo en una nueva jornada de liga.

C.D. Universidad de Valladolid: David Fernández, Víctor, Ivan, Callejo y David Rodríguez; también jugaron Muñoz, Javi, Piti, Sancris, Raulito, Isaac, Miguelín y Rubén.

O Esteo F.S.: Javichu, Héctor, Bruno, Rubi y Troncho; también jugaron Jhony, Alberto, Aitor, Jacobo y Cokito.

Árbitros: Francisco Javier Marazuela Hernando, Alberto Macías Iglesias junto a Nerea Gómez Díaz (Delegación de Castilla y León). Mostraron tarjeta amarilla a los jugadores locales Callejo y Sancris. Por parte de O Esteo mostraron tarjeta amarilla a Jhony, Aitor, Héctor, Javichu, Rubi y expulsaron con doble amarilla a Jacobo.

Goles: 1-0 Víctor min. 2; 1-1 Héctor min. 11; 1-2 Muñoz (Propia puerta) min. 12; 2-2 Muñoz min. 13; 2-3 Jacobo min. 18; 2-4 Troncho min. 21; 3-4 Miguelin min. 28; 4-4 Isaac min. 30; 5-4 Muñoz min. 36; 5-5 Bruno min. 38; 6-5 Isaac min. 40.