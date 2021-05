Concedidas las banderas azules. Ferrol logra 4 para sus playas

Las playas gallegas obtuvieron este año un total de 111 banderas azules y, además, la Comunidad se sitúa a la cabeza de todo el Estado en número de senderos azules, con 20. Así, Galicia se sitúa entre las autonomías más galardonadas por la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac), con un global de 155 distintivos entre arenales, puertos deportivos, senderos azules y centros azules.

Con 111 banderas para sus playas, cuatro más que el año anterior, la Comunidad

acapara cerca del 20% de las otorgadas en toda España. En total, hay 34 municipios

premiados, uno más que en la pasada edición, de los cuales 12 son de la provincia de Pontevedra (58 playas), 14 de A Coruña (35 playas) y 8 de Lugo (18 playas). Destaca el hecho de que el arenal del Lago de As Pontes (As Pontes) recibe por primera vez este galardón.

Los criterios exigidos para la obtención de banderas azules están relacionados con la calidad de las aguas, que tiene que ser excelente; la seguridad, la completa dotación de servicios, la accesibilidad, la certera gestión ambiental y la sostenibilidad de los arenales y de las dársenas.

En la zona norte de la provincia figuran:

Ferrol con 4 banderas en A Fragata-Pareixal; Doniños; Esmelle; y San Xurxo.Las mismas que el pasado año.

As Pontes con 1 bandera en Lago das Pontes

Miño con 1 bandera en Perbes-Andahío.

En Miño en el año 2016 se perdió la bandera azul de la playa grande, que no se ha vuelto a recuperar.

Valdoviño, al igual que en años anteriores no recibe bandera azul. En el 2018 se señalaba que no habían recibido los distintivos porque no los pidieron ya que tener banderas azules les obliga a mantener una serie de servicios e incluso crear infraestructuras que alteran las condiciones naturales de las playas. En anteriores años disfrutaron de bandera azul A Frouxeira, Baleo, Meirás, Pantín y Vilarrube.

Ortigueira tampoco ha vuelto a ser afortunada en banderas azules tras haber perdido las de Espasante y Morouzos.

Tampoco las de Bares y Esteiro recibieron bandera.