Narón-El PP se congratula que el gobierno local inicie el control de colonias de gatos

En un comunicado del grupo municipal del Partido Popular se Narón se congratula que el gobierno local se haya preocupado de iniciar el control de las colonias de gatos existentes en el término municipal en consonancia con una moción presentada por los populares en septiembre de 2019

«En el pleno de septiembre del año 2019, se presentó una moción sobre el control de colonias de gatos callejeros, proponiendo un proyecto que establecía realizar en colaboración con alguna protectora de animales la esterilización y alimentación de forma que el proceso se desarrolle con todas las garantías legales y sanitarias.

En ese momento, para sorpresa del PP, el concejal Guillermo Fojo respondió “porque xa o estamos realizando e nós cando ven calquera asociación de animais están dispostos a traballar con nós estamos abertos a calquera pero na moción non piden para nada que fagamos convenios coas asociación de animais” señalan en un comunicado.

«Nos alegra que, a pesar de votar en contra en la moción del PP, el gobierno se preocupó de investigar y en la primera fase ya descubrieron que hay más de 150 gatos callejeros. Esperamos que en el futuro tomen en serio nuestras propuestas, para no llegar una cantidad tan elevada de animales abandonados.

De haber votado a favor en 2019 a la moción del Partido Popular, podría haberse avanzado muchísimo en la resolución de un problema que no sólo afecta a los vecinos, por ejemplo, por los problemas higiénicos que supone la comida abandonada en la calle, sino que los propios animales también son víctimas por no estar sujetos a un seguimiento que permita tenerlos controlados y minimizar los riesgos de accidentes. Además, de haberse comenzado con las medidas que ahora se pretenden adoptar cuando el PP lo solicitó en 2019, no se hubiese alcanzado el número elevado de 150 felinos sin control.

Desde PP Narón censuramos el modo de actuar del gobierno TEGA-PSOE aunque nos felicitamos porque, en efecto, nuestra propuestas se demuestran útiles y beneficiosas para los vecinos del concello» finaliza el comunicado