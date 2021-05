Suné Swart jugará en la Liga Endesa con el BAXI Ferrol

La pívot sudafricana Suné Swart podrá disfrutar la próxima temporada de la Liga Endesa, ya que ha llegado a un acuerdo para continuar en el BAXI Ferrol, por lo que cumplirá su tercera temporada en el conjunto departamental.

La jugadora recibió varias ofertas, pero no dudó en seguir a las órdenes de Lino López, que le da la posibilidad de debutar en la máxima categoría del baloncesto español, esperando ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia.

Suné tenía muy claras sus preferencias y comenta sobre su continuidad en el equipo que “decidí quedarme en BAXI Ferrol porque he disfrutado los últimos dos años con un club lleno de personas que se preocupan por los demás como seres humanos primero, luego como profesionales. Antes de venir a Ferrol, escuché que era un “club familiar” y durante las dos últimas temporadas me lo demostraron. Los compañeros, los entrenadores, el club y la afición son personas que me motivan a trabajar duro y dar lo mejor de mí”.

La pívot sudafricana también destaca que “de la nueva temporada espero que trabajemos aún más duro que antes y disfrutemos aún más de lo que hemos hecho. Tendremos momentos difíciles que nos desafiarán, como en cualquier otra temporada, pero nos mantendremos juntos, disfrutaremos del viaje y saldremos más fuertes”.

La jugadora también manda un mensaje a los aficionados del cuadro departamental y señala que “a los fans me gustaría darles las gracias. Han pasado por todo lo bueno y lo malo. Incluso cuando no se les permitió asistir a los partidos, sentimos su apoyo. Son una gran parte de nuestro éxito y tendrán un gran impacto en la próxima temporada”.

De esta forma, Suné Swart se convierte en la cuarta jugadora confirmada por el BAXI Ferrol para la próxima temporada, tras las renovaciones de sus compañeras Jenna Allen, Natalia Rodríguez y Patri Cabrera.