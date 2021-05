Miriam Casillas se prueba con las mejores antes de los Juegos en las Series Mundiales de Yokohama

Miriam Casillas no quiso perder las Series Mundiales de Yokohama a pesar de tener que conseguir antes el visado, varios impresos, descargarse cuatro APP móviles, habilitar WhatsApp, Skype y Google Maps para estar controlada en todo momento, tener una PCR negativa un máximo de 72 horas antes del último vuelo directo a Japón y de un laboratorio certificado por la embajada y contar con un seguro médico especial.

La internacional del Triatlón Ferrol aterrizó este martes, ya que todos los triatletas debían llegar ese día y no otro, hizo un test en el aeropuerto además de estar cuatro horas a causa del papeleo, la llevaron al aparcamiento habilitado para las bicicletas (porque no pueden llevarlas al hotel) y de ahí a la habitación del hotel, de la que no puede salir ni para comer. Solo podrá entrenar en horarios determinados y por países, donde están las bicicletas podrá hacer “rodillo” únicamente, correr en cinta y nadar en una piscina. Para finalizar, este jueves y viernes tendrá que someterse a otras PCR.

Todo ese calvario tendrá como recompensa poder competir este sábado frente algunas de las triatletas con las que Miriam Casillas se medirá en agosto en los Juegos Olímpicos.

La cita se desarrollará en distancia olímpica o estándar de 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie.