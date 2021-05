El PP denuncia el estado «lamentable» en el que Mato «tiene los aseos de los mercados de Recimil y A Magdalena tras invertir 17.000 euros»

La concejala del PP, Ana Leira, denunció hoy el estado «lamentable» en el que se encuentran los aseos públicos de los mercados municipales de Recimil y A Magdalena. “Nos cansamos de denunciar el mal estado de los aseos de los mercados, conseguimos que el gobierno se comprometiera a repararlos pero no ha hecho un seguimiento de las mejoras y están en un estado deplorable y algunos cerrados a cal y canto”, advirtió.

No entienden cómo a este gobierno «se le llena la boca hablando de que apuesta por los mercados municipales cuando no vemos que haya mejorado en nada estas instalaciones municipales, a pesar de la denuncia de este grupo, ni tampoco a pesar de las peticiones de los propios placeros, que tienen derecho a ejercer su trabajo con dignidad«. El gobierno de Mato ha invertido 17.000 euros en la reparación de urinarios en los mercados y «siguen en un estado deplorable». “En Recimil están cerrados y no se pueden usar por falta de agua en las cisternas, algunos carecen de tapa y de pulsadores, faltan planchas en el falso techo y hay riesgo de que otras se caigan”, advirtió.

La situación es «similar» en los baños de A Magdalena: «grifos sin reparar y precintados con cinta aislante, sin pulsadores en las cisternas, grafitis en las puertas…«

En varias comisiones han solicitado al gobierno de Mato que les facilite las memorias de dichos trabajos y la respuesta es «que están a la espera de que la empresa adjudicataria de los trabajos se la entregue». “No entendemos cómo es posible que una memoria se realice después de haberse efectuado los trabajos, cuando lo normal es que se redacte antes para detallar las deficiencias que deben ser subsanadas”.

Esto es «un ejemplo más de la falta de planificación de este gobierno que ni siquiera supervisa la finalización de los trabajos para saber si las actuaciones realizadas se corresponden con lo detallado en la memoria«, afirmó Leira.

A los populares les «duele la falta de atención a los placeros que están realizando un gran esfuerzo, manteniendo sus puestos y no tienen ni siquiera el respaldo del gobierno de Mato en sus demandas relacionadas con el mantenimiento de los mercados a los que acuden muchos vecinos a realizar sus compras y a los que también se les priva de usar los baños públicos«.

Por eso, “pedimos al gobierno de Mato que arregle todos los desperfectos de los baños de los mercados municipales para que estén operativos” finalizó la concejala Ana Leira.