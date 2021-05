Noel y Maca analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Córdoba Patrimonio

Penúltimo partido en casa de la temporada para O Parrulo Ferrol, recibiendo al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la 32º jornada de la Primera División, que se disputará este martes, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón de A Malata, en un duelo retransmitido en directo en LaLigaSportsTV.

En la víspera del partido, comparecían en el mismo escenario del partido, el jugador de O Parrulo Ferrol, Noel y el entrenador, Maca.

En esta segunda vuelta, Noel ha ido entrando en las convocatorias del primer equipo, teniendo minutos sobre la pista. El joven jugador afirmaba que, desde el primer momento, “estoy muy contento, me acogieron desde el principio muy bien”, por lo que estaba “agradecido por la oportunidad” tanto al cuerpo técnico, como a los jugadores “y disfrutando, la verdad.”

Sobre la pista “se notan muchas diferencias” respecto al juego que se realiza con el filial del Café Candelas O Parrulo “B”, en la Segunda División “B”, ya que en Primera División “hay un mayor ritmo del balón”, aunque al principio “estaba muy nervioso” ahora ya se encuentra “más a gusto y cada vez más suelto.”

Hablando del filial, donde están en plena lucha por el subcampeonato liguero, Noel comentaba que “nos queda un partido y vamos a lucharlo hasta el final”, donde el objetivo de la plantilla “es intentar quedar de segundos”, porque “tenemos un buen equipo, confío hasta el final que podemos conseguirlo”, recordando que en el partido del pasado sábado ante los Campeones de liga, el Deporcyl Guardo “pudimos ganar hasta el último minuto.”

Noel hablaba también de la afición de O Parrulo Ferrol, reconociendo que “nunca había vivido nada igual hasta ahora y la afición es de las mejores de España seguro.”

Maca: “Estoy en deuda con la afición y quiero verlos celebrar una victoria”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Maca, comentaba que “aunque suene a topicazo” este partido ante Córdoba Patrimonio “es especial, ya que ha sido mi equipo durante los tres últimos años y el equipo de mi tierra con el que se consiguió el ansiado ascenso”, por lo que este partido “tenía unas connotaciones especiales.”

El Córdoba Patrimonio es un equipo que en esta temporada “está yendo de menos a más, aunque ahora no se encuentran muy fuertes”, pero eso no impide que “estén haciendo partidos muy serios y meritorios ante equipos de la zona alta”, recordando sus victorias ante Jimbee Cartagena o Barça, aunque en el otro lado de la balanza “se dejaron puntos ante equipos de los de abajo”, lo que hace “que todavía no tengan certificada su permanencia”, por lo que pronosticaba que será “un partido muy duro, porque están en una buena dinámica y necesitan los tres puntos para certificar la permanencia.”

En esta última semana el equipo “está trabajando bien”, esperando que “pueda estar en la línea de los últimos partidos” o por lo menos “en aquellos partidos donde ha salido a relucir nuestra mejor versión”, porque a nivel personal reconocía que se sentía “en deuda” con la afición de O Parrulo Ferrol “porque aún no he podido verlos celebrando una victoria en casa y me gustaría que pudiera ser en la penúltima oportunidad que tenemos.”