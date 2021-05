Mugardos-«A pesar de la pandemia hemos realizado un amplio programa de actividades»(Begoña Roldós)

Begoña Roldós Iglesias es concejal del concello de Mugardos por el Partido Popular desde el año 2.015. Está al frente de importantes departamentos municipales, Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Turismo.

Es Licenciada en Humanidades por la Universidad de A Coruña, Diplomada en Estudio Avanzados en Historia Antigua y doctoranda por la Universidad de A Coruña. Además realizó el Curso de Aptitud Pedagógica que la capacita para impartir clases en secundaria y bachillerato.

Trabaja en una tienda de ropa de Ferrol que coordina con su labor como concejala.

Y así responde, tras prácticamente un año y medio de gobierno popular en Mugardos después de la moción de censura a Esquerda Unida

A PESAR DE LA PANDEMIA, UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

GA.-Ya más que asentada en la concejalía, nos puede hacer un balance de los realizado hasta la fecha en los departamentos que dependen de usted?.

BRI.-«Este año ha sido muy complicado gestionar las concejalías que tengo a mi cargo por causa de la pandemia. Aún así, en 2020 hemos mantenido, en todo lo posible, la programación cultural, dirigida sobre todo a las familias. Han sido espectáculos de pequeño formato, en los que se han aplicado escrupulosamente todos los protocolos Covid. El resultado ha sido tan positivo que no sólo nos han felicitados los asistentes sino los propios artistas y la Diputación, por apostar por la cultura segura.

Hemos realizado Obradoiros para niños y niñas en verano y Navidad para que los padres pudieran conciliar en los períodos de vacaciones.

Asimismo tuvimos una programación de Navidad novedosa e ilusionante para los más pequeños, aún en tiempos de pandemias, en la que los niños y niñas pudieron recuperar el espíritu navideño sin correr ningún riesgo.

Por otro lado, hemos intensificado la limpieza de los CEIPS (que dependen del Concello), con una empresa (a mayores del servicio de limpieza municipal), que desinfecta las instalaciones 3 veces cada mañana. Hemos colocado una carpa en el Colegio Unión Mugardesa para facilitar las prácticas de educación física y los recreos y hemos cedido termómetros digitales, mascarillas, gel hidroalcohólico,…

Hemos solicitado a la Consellería de Educación un aseo contiguo al comedor escolar y ya lo tenemos operativo.

Estamos trabajando en un reglamento nuevo para la Escuela Municipal de Música y estamos sacando a licitación dicha escuela, el Centro de Interpretación de Caldoval, el Centro Acuático do Castro y las Escuelas Culturales y Deportivas Municipales, así como el Espacio Infantil de Xogo.

Por último, después de 33 años, se ha adquirido un edificio para albergar una nueva biblioteca municipal, de la que ya tenemos un anteproyecto y que pronto será una realidad».

GA.-Bueno usted es responsable de Cultura, Educación, Juventud, Deportes y Turismo…Nos ha hecho un balance de los realizado pero..¿cómo se encontró esos departamentos una vez que el PP comenzó a gobernar?

BRI.-«Pues ha sido muy complicado porque en muchos casos no había documentación al respecto, ya que no se contaba con los técnicos ni con los administrativos y muchas cosas carecían de contrato. Hemos estado a punto de perder subvenciones por no haber ninguna documentación al respecto. Digamos que el traspaso de poderes no ha existido».

UN EQUIPO UNIDO Y COHESIONADO

GA.-Pregunta obligada, ¿difícil gobernar en minoría?

BRI.-«Es difícil gobernar en minoría, pero ya es la segunda vez que gobernamos así. Creo que la clave es ser un equipo de gobierno muy unido y cohesionado, en el que todos opinamos y todos proponemos, somos una pequeña familia y así todo es más fácil. Además, con trabajo duro y buenas ideas y proyectos, todo sale adelante».

GA.-¿Y la oposición?.¿usted cree que a estas fechas la anterior alcaldesa ya se habrá curado de la herida sufrida al perder el gobierno local?

BRI.-«Es difícil porque hay personas que exigen en la oposición lo que no han sido capaces de realizar gobernando. Afortunadamente, hay otro tipo de oposición que es más constructiva y propositiva, que entienden que lo importante es Mugardos y los mugardeses y no las siglas. Lo importante es dialogar con quien quiere dialogar, llegar a acuerdos y lograr consensos, el que no quiera portar que reflexione sobre la aportación que hace a los ciudadanos».

PROGRAMACIÓN DE VERANO Y FIESTAS DEL CARMEN

GA.-¿Hemos hablado de lo realizado, ¿qué está programando para próximas fechas?

BRI.-«Estamos diseñando una programación para verano muy atractiva, con diferentes estilos y temáticas, para todos los públicos y gustos. Para ellos, hemos consensuado con la hostelería, asociaciones…Todo dentro de los protocolos Covid».

GA.-Lo difícil la Fiesta del Pulpo, la del Carmen….

BRI.-«La Fiesta del Pulpo como ya se informó se ha cancelado para este año, por acuerdo unánime de todos los grupos de la corporación municipal, en cuanto al Carmen, del 9-25 de julio tendremos actuaciones y más sorpresas…«

COLABORACIÓN IMPRESCINDIBLE

GA.-Como también debe ser difícil atender todos esos departamentos, suponemos que la colaboración de los trabajadores y funcionariado es imprescindible.

BRI.-«Para mí, los trabajadores y los funcionarios municipales son indispensables, no podría realizar nada sin ellos. Desde la animadora sociocultural, el técnico de deportes, la bibliotecaria, la administrativa… hasta la policía local o protección civil, así como el resto de personal municipal de todas las áreas ya que como presidenta de todas las comisiones informativas necesito esa colaboración, yo diría ese apoyo tan necesario e importante para la buena marcha del Concello».

GA.-¿Su proyecto «estrella» para realizarlo antes de las próximas elecciones?

BRI.-«Además de unas programaciones culturales seguras y de calidad, nuestra ambición es tener una biblioteca municipal nueva, adaptada a los tiempos y de la que podamos disfrutar todos los mugardeses, algo necesario y que los ciudadanos se merecen»