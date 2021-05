O BNG exixe acometer o saneamento do rural

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, exixiu esta mañá ao goberno muncipal que achegue a documentación que falta do proxecto de orzamentos para 2021, nomeadamente o orzamento da empresa EMAFESA, «xa que é preciso que se acometa o proxecto de saneamento da zona rural no Concello«.

Considera que é «urxente e inaprazábel» desenvolver o saneamento na zona rural. Uns investimentos que deben vir «reflectidos nas contas anuais de EMAFESA quen xa dispón do diñeiro na suas arcas produto de ternos cobrado por este concepto a través da taxa de saneamento«.

Iván Rivas considera «preciso coñecer» os investimentos que a empresa EMAFESA vai desenvolver para executar o saneamento rural e «o máis importante, coñecer o cronograma do mesmo«. EMAFESA «leva anos incumprindo, coa permisividade dos alcaldes desta cidade, a súa obriga de realizar estes investimentos e executar estas obras«.

O BNG lembra que se a día de hoxe a zona rural de Ferrol continua sen contar con rede de saneamento é «porque o goberno local decidiu que o diñeiro destinado a este fin recadado durante os anos 2015 e 2016 e que pagamos todas e todos a través da taxa de saneamento pase a engordar as arcas de EMAFESA no canto de desenvolver os investimentos comprometidos desde a aprobación da taxa de depuración, unha cantidade que supera os 4,5 millóns de euros«.

Así mesmo, o portavoz nacionalista, considera que debería coñecerse se este proxecto vai contar con financiamento autonómico para a súa execución «máis alá dos ridículos 10.000 euros que para esta finalidade contempla a Xunta de Galiza nos seus orzamentos para este ano«.