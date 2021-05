Carmen Grande se convierte en la primera incorporación del BAXI Ferrol

La jugadora madrileña Carmen Grande es la primera incorporación del BAXI Ferrol para la próxima temporada, después del acuerdo al que han llegado ambas partes para que se ponga a las órdenes de Lino López.

La base militó la pasada temporada en las filas del Movistar Estudiantes, equipo en el que disputó los treinta partidos de la liga regular, dos de los play off por el título, así como uno de la Copa de la Reina.

Carmen comenta sobre los motivos de haber aceptado la oferta del equipo ferrolano que “solo he escuchado buenas palabras del BAXI Ferrol. Creo que el club tiene un proyecto muy apasionante, con muchas ganas de pelear en la categoría y con la idea de hacer un juego divertido y en el que creo que encajo muy bien. Personalmente, el club me ofrece la oportunidad de aportar y crecer como jugadora”.

La jugadora no tardó mucho en decidirse porque “es un club del cuál todo el mundo me habla bien, de su gente, su humildad, de lo bien que hacen las cosas y de cómo las jugadoras se sienten como en casa. Para mí esta oportunidad es muy ilusionante. Que un club con estos valores me abra sus puertas me hace mucha ilusión”.

En cuanto a lo que espera de la próxima temporada en la Liga Endesa, Carmen señala que “espero que disfrutemos en la pista como equipo, que cumplamos objetivos deportivos y que hagamos buen baloncesto para los aficionados y para nosotras mismas”.

La base madrileña comenta sobre lo que puede aportar al conjunto departamental que “velocidad, inteligencia, ritmo y dirección, así como defensa, garra e intensidad, que son cosas que el equipo ha demostrado que ya tiene”.

También Carmen le envía un mensaje a la afición a la que le dice que “tengo muchas ganas de llegar a Ferrol y creo que va a ser un año bonito, con mucho espíritu de equipo y que nos lo vamos a pasar genial dentro del pabellón con todos ellos en cada partido”.

Carmen Grande se convierte en la sexta jugadora confirmada del nuevo proyecto del BAXI Ferrol, tras las renovaciones de Jenna Allen, Natalia Rodríguez, Patri Cabrera, Suné Swart y Dynn Leaupepe.