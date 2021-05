Demandan carga de trabajo e inversiones para Navantia durante la salida del AOR australiano

Continúa el disgusto y la preocupación entre los trabajadores de Navantia Ferrol al comprobar que después de la salida del AOR australiano no hay ningún plan de empresa hasta el corte de chapa, posiblemente dentro de un año, para la primera de las fragatas F-110.

Y aprovechando precisamente el acto de la despedida del AOR y ante la presencia en el mismo del nuevo presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, más de dos centenares de trabajadores se dieron cita en la zona del muelle número 12 para exigir carga de trabajo.

Gritos constantes de «Queremos traballar e non emigrar», «Carga de traballo para o sector naval» o «Os investimentos, di que si» sonaron hasta el inicio del acto mientras podía leerse en la pancarta portada por miembros del comité de empresa y delegados de industria naval «Carga de traballo e investimentos en Navantia-Futuro en Ferrolterra»

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey (CCOO), ha detallado, a preguntas de los medios de comunicación, que «hoy no es un día de celebración, ya que se va un barco». «No tenemos con qué sustituirlo, nos quedamos sin nada que hacer y las opciones que tenemos no salen, tenemos por delante un año hasta el comienzo de las fragatas F-110 y mientras…»», expone.

Señaló que el gobierno no ha cumplido con Navantia-Ferrol y el proyecto inicial de mejoras prometidas del astillero no se ha llevado a cabo, seguimos reivindicándolas,entre ellas el tan necesario dique. Hay que recordar que navantia decía que sin esas inversiones quedaríamos obsoletos y perderíamos competitividad con nuestros rivales, tanto de Europa como en Asia, pero nada. Al final quedaremos con el programa de las F-110, que si es un buen programa para la Armada Española, pero no podremos competircon el resto de programas extranjeros ni mucho menos. Nos quedaremos prácticamente para abastecer a la Armada española»

No hubo la que se esperaba reunión conel presidente de navantia «Tuvimos una entrevista con la anterior presidenta que estuvo hablando con nosotros y fue la que nos dijo que no iba a haber ese dique ni esas inversiones y que ya nos convocatría para explicarnos los motivos, pero a los quince días de estar con nosotros la nombraron presidenta de la SEPI, y el nuevo no ha mantenido ningún contacto personal con nosotros» indicaba García Juanatey.

El representante sindical ha detallado que ha mantenido un breve encuentro, «de unos minutos», con el presidente de la empresa naval pública: «Al que le trasmití la necesidad de dotarnos de carga de trabajo, y su respuesta ha sido que no hay nada y que no ve que en el futuro próximo tengamos actividad».