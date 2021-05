“Valdoviño Mar. Futuro a toda costa” amosa aos escolares a riqueza paisaxística do litoral e o labor do marisqueo

No marco do proxecto municipal «Valdoviño Mar. Futuro a toda costa», o Concello vén de iniciar un ciclo de sesións de sensibilización co alumnado de Secundaria do CPI Atios. Nesta liña, o alcalde, Alberto González, explica que o obxectivo é poñer en valor o litoral do municipio e as actividades extractivas asociadas a estes espazos. Para iso, os escolares traballarán sobre os elementos da paisaxe, as especies e os colectivos que desenvolven o seu labor no marisqueo no municipio, en Meirás e Vilarrube.

Coñecementos adquiridos na aula e contrastados no territorio, da man das

mariscadoras de Vilarrube.

Despois do traballo realizado na aula cos 32 escolares de 4o da ESO a semana

pasada, os obradoiros de sensibilización e as saídas de campo continuarán ao

longo destes días. Concretamente, desenvolverase un obradoiro con 50 alumnos

e alumnas de 3o da ESO, que traballarán na aula aspectos ligados á

biodiversidade, a configuración, protección e usos da paisaxe costeira e os oficios

asociados á extracción de produtos do mar.

Ademais, realizaranse varias dinámicas, nas que traballarán con mapas a

identificación de paisaxes naturais e humanizadas e os seus usos. Tamén poñerán

en práctica a súa memoria visual e a asimilación de conceptos, cun xogo sobre a

identificación de especies, volume de capturas permitidas e exercicios de

argumentación ou coñecemento do litoral de Valdoviño.

Ademais do traballo en aula, o alumnado realizará varias visitas ao territorio os

días 27 e 28 de maio, nas que poderá coñecer de primeira man, coa guía das

mariscadoras a pé na praia de Vilarrube, os sistemas artesanais de extracción de

bivalvos (sacho, fouciño, anciño, etc.), percibindo os formas, cores e texturas das

cunchas da coquina, ameixa fina, ostra rizada, berberecho ou longueirón vello, e

aprendendo a diferenciar entre especies similares.

Tanto nas sesións de aula como nas saídas ao litoral, o alumnado coñecerá

aspectos ligados aos recursos patrimoniais relativos ao Xeoparque Cabo Ortegal,

proxecto supralocal que se presentaba estes días en FITUR por parte dos

concellos que integran esta iniciativa de desenvolvemento. No caso de Valdoviño,

os elementos do Xeoparque están situados nas parroquias litorais de Lago,

Meirás, Pantín, Valdoviño, Vilarrube.

VALDOVIÑO MAR

“Valdoviño Mar” está financiado co Fondo Europeo e Marítimo de Pesca, a través

do GALP A Mariña Ortegal, ascendendo o importe total da axuda a 140.662,50

euros, e comezou as súas primeiras actividades a finais de 2020, co deseño da

imaxe do proxecto, a elaboración dun banco de fotografías para a súa difusión e

a xeración de contido, para a elaboración de diversos paneis didácticos. Nestes

paneis estarán reflexados tanto os contidos sobre o colectivo de mariscadoras e

percebeiros, os aparellos e técnicas que utilizan e as especies que extraen, como

a contorna litoral do concello, concretamente os espazos naturais, a flora e a

fauna.

As persoas que os visiten poderán acceder, a través de códigos QR, a audios e

testemuñas dos propios colectivos locais.

As accións do proxecto “Valdoviño Mar”, que finalizarán en 2022, incorporan

tamén o asesoramento ao sector do marisqueo no desenvolvemento de novos

proxectos de emprendemento, como poden ser canles de venda e transformación

do produto ou a busca de liñas de financiamento para liñas de negocio e

adquisición de equipamentos.