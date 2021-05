Narón-O Pazo acolle este xoves o Concerto solidario para recadar alimentos e produtos de hixiene para o Centro de Recursos Solidarios

O Pazo da Cultura de Narón acollerá este xoves, día 27, o Concerto solidario organizado polo artista e productor Ilde Díaz en colaboración co Concello para recadar alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene para o Centro de Recursos Solidarios de Narón. A cita comezará ás 20.30 horas e previamente, a partir das 19.30 comezaranse a entregar no despacho de billetes do Pazo as entradas solidarias para poder asistir. As persoas que acudan deberán entregar no momento de entrar ao Pazo alimentos ou produtos de hixiene.

Dende a organización agradeceuse novamente a colaboración de todas as persoas que farán posible este evento e que acudirán de balde tanto a presentar, como é o caso da xornalista Lucía Rodríguez, como a actuar. O público poderá escoitar temas de recoñecidos artistas como Pili Pampín, Luciana Abreu, Gustavo Nagykohi, Marcos Mella, Gustavo Almeida, Irene Caruncho, Nuria Fernández, Alexander Rodríguez, Romina Vázquez, Pedro Campos, Diana Tarín, Alejandra Pais, Macarena Tejada, Cuchús Pimentel, Marcos Valcárce, Fernando Couce e Guillermo Cuba. Entre o variado repertorio musical desta convocatoria o público tamén asistirá á estrea do tema “Y el mundo cambió”, de Ilde Díaz, que se gravará en directo no Pazo, en lugar de nun estudo de música. Esta canción, tal e como avanzara Díaz, cobra sentido

nestes tempos de pandemia que vivimos dende hai algo máis dun ano e que deron un xiro á sociedade a nivel mundial.

Así mesmo, o concerto retransmitirase por streaming o vindeiro 4 de xuño. Os organizadores animaron a participar a todas aquelas persoas que poidan colaborar para axudar coas doazóns recibidas ás veciñas e veciños da cidade que están atravesando situacións de vulnerabilidade.