Martina Aneiros: “En la mitad del mandato Mato ha sido incapaz de iniciar el cambio que Ferrol necesita”

La portavoz adjunta del PP, Martina Aneiros, compareció en rueda de prensa para hacer una valoración sobre la situación económica del Concello de Ferrol en el día en el que se cumplen dos años de las elecciones municipales del 2019.

La popular insistió en que «ya entonces era necesario un cambio, pero a mitad de mandato no ha existido«. “Mato heredó una realidad económica que exigía un cambio y una actuación urgente, el listón no lo tenía muy alto y no debería ser complicado mejorar la situación, pero no ha sido así y las cosas han empeorado”.

Desde el punto vista presupuestario «estamos en el mismo punto que en el 2019, aunque la situación económica es peor». “Seguimos con el mismo presupuesto prorrogado del 2018, a mitad de mandato cero presupuestos aprobados y Mato ha perdido tres oportunidades en 2019, 2020 y 2021 para elaborar un presupuesto”.

Hace 20 días Ángel Mato anunciaba, «a bombo y plantillo, un power point de unos presupuestos que, de momento, no existen a punto de empezar el mes de junio». “Seguimos esperando por el documento presupuestario, sobre el que no existe negociación alguna, al menos con este grupo, pero no renunciamos a realizar aportaciones” avanzó la popular.

La falta de aprobación del presupuesto «imposibilita desarrollar proyectos, ejecutar inversiones, tampoco se puede avanzar en la política de recursos humanos, sin olvidarnos de los perjuicios para las entidades sociales, vecinales, culturales y deportivas, que tanto colaboran con la administración local». «Para llevar a cabo un proyecto de ciudad hace falta aprobar presupuestos, es evidente que Mato se presentó a la alcaldía sin un proyecto definido de ciudad”.

La popular insistió, también, que el presupuesto es «imprescindible para adaptar la gestión municipal a las necesidades de las familias y negocios ferrolanos afectados por la pandemia«.

Otro dato «preocupante» es la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2021. “Cada año que se prorroga el presupuesto es más reducido, a pesar de ello la ejecución del primer trimestre del 2021 es del 12%, cuatro puntos inferior a la del año pasado, un porcentaje insuficiente teniendo en cuenta que el presupuesto es más pequeño y las necesidades de los ferrolanos son mayores”.

También incumple este gobierno el Período Medio de Pago, la ley exige que se abone a los proveedores sus facturas en 30 días y el Concello de Ferrol «supera ese plazo en doce días más.«

A esto unen su preocupación por el incremento de servicios sin contrato. «Mato tiene en la actualidad más servicios sin contrato que cuando inició su mandato, la tramitación irregular de facturas se sigue incrementando, provocando una situación insostenible e inasumible». “En el 2019 había 7,3 millones de euros en facturas tramitadas irregularmente y en el 2020 10,8 millones” reveló la popular.

Para la popular «está claro que el cambio deseado en el 2019 no se ha producido, las expectativas no se han cumplido y la situación económica ha empeorado aún más debido a la crisis sanitaria e industrial«.

Como grupo «hemos demostrado que nuestra prioridad es Ferrol y los ferrolanos y así lo seguiremos demostrando en estos dos años que quedan». “Mato y su gobierno deben reflexionar y cambiar el rumbo que están marcando en la ciudad por el bien de Ferrol” concluyó la portavoz adjunta Martina Aneiros.