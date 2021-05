O BNG propón ao pleno municipalizar o servizo de desbroces na zona rural

O Bloque Nacionalista Galego defenderá no pleno de Ferrol que se celebra mañá unha moción que propón municipalizar o servizo de rozas de vías e limpeza de cunetas na zona rural unha vez que venza o actual contrato en vigor.

Iván Rivas, portavoz nacionalista, sinalou que esta proposta «vai encamiñada revertir a política de privatizacións e externalizacións de servizos públicos, desenvolvida neste Concello desde o ano 2012 co Partido Popular á fronte desta alcaldía, e mellorar un dos servizos básicos que esta cidade presta«. Neste caso, «nun dos entornos desfavorecidos pola falla de investimento e apoio público como son os barrios e os espazos da zona rural«.

O BNG salienta que o servizo de rozas de vías e limpeza de cunetas na zona rural ten na actualidade «un importe asumible para ser prestado de maneira directa por este Concello. 160.000€ foi a licitación deste servizo desenvolvida no ano 2017, un contrato que esta a a piques de rematar, polo que se dan as condicións óptimas para poder asumir estes traballos de maneira directa a partir do mes de setembro deste ano, que é cando remata o contrato actual«.

Outro dos motivos que debería levar a asumir a xestión pública deste servizo é que «os custes son fundamentalmente laborais«. Tres traballadores e traballadoras «que permitirían ampliar o plantel e o cadro de persoal municipal despois de sufrir un proceso de adelgazamento e minoriación, ao longo de todos estes anos, en favor de privatizacións permanentes e constantes. Tamén resolvería unha problemática histórica que os veciños e veciñas da zona rural están a poñer sobre a mesa de maneira reiterada como son as deficiencias do servizo«.

Este servizo de limpeza e desbroces «faise de maneira esporádica e nunca cumpre as demandas e espectativas das entidades veciñais deste ámbito da cidade, debido principalmente a que se contrata con empresas privadas nas que o seu obxectivo fundamental é o rendemento económico. Teñen, ademais, unha limitación vinculada aos quilometros contratados polos importes do contrato«.

Desde o BNG consideram que «se somos capaces de desvincular este servizo destas empresas externas e asumilo a través dunha cuadrilla municipal de traballadores estas limitacións de dous desbroces ao ano e que se teñen demostrado totalmente insuficientes desaparecerían e poderiamos actuar de maneira constante e prestar o servizo ininterrumpidamente ao longo de todo o ano. Unha cuestión que é demandada por parte dos veciños e veciñas da zona rural e que suporía unha importante mellora deste servizo.»