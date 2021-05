Édgar Vigo y Fátima Ameneiro insatisfechos en su primer día de carrera

La primera etapa del Rallye du Chablais (Suiza), primera prueba del Tour European Rally en el que desde el año pasado compite el equipo de la Escudería Scratch Fene, no ha salido como se esperaban los deportistas feneses. En unas especiales muy rápidas y con zonas nevadas, el equipo no se mostró confiado y los tiempos no les han salido como esperaban, tras ocho meses de parón competitivo.

En la clasificación del TER 2WD, el equipo se encuentra en la tercera posición a 22” de la segunda plaza, ocupada por el Renault Clio R3T de los rumanos Alexandru Filip y Gabriel Lazard y a 1´03” de la primera plaza, ocupada por los pilotos locales Maurice Brera y Pier Alain Forestier, a bordo de un Peugeot 208 Rally4 como el de los feneses.

El Rallye se ha mostrado muy complicado, llegando a neutralizarse tres de los cuatro tramos debido a accidentes en los que ha sido necesaria la intervención médica. En unas especiales donde una gran parte del recorrido se realiza en 4ª y 5ª velocidad, cualquier salida de pista puede significar un duro golpe.

Mañana, las condiciones de carrera cambiarán bruscamente, pasando a disputarse tramos muy estrechos y rotos, del gusto de los feneses y en donde esperan recuperar el tiempo perdido en la jornada de hoy.

Édgar Vigo: “No estoy satisfecho, cuando los tramos son muy rápidos no acabo de lograr el acoplamiento al coche suficiente y en ocasiones soy consciente de que debería de haber pasado más rápido. Mañana, con tramos mucho más estrechos, como a nosotros nos gustan, esperamos poder recuperar tiempo perdido”.

Fátima Ameneiro: “Hace 6 meses de mi operación y no pensaba ni que pudiese volver a correr, ni que lo hiciese tan pronto. Estaba muy preocupada por si la cicatriz podía complicarse con el uso del arnés. Afortunadamente no y estoy muy contenta. Espero mañana encontrarme más cómoda y que todo vuelva a ser como antes, mas confiada y sin ese miedo”.