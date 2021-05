Un último punto de O Parrulo Ferrol para cerrar la temporada

Los ferrolanos se despiden de la máxima categoría en un partidazo de poder a poder

Un punto más para cerrar la temporada y esta etapa de O Parrulo Ferrol en Primera División, al empatar 1-1 con Viña Albali Valdepeñas, en la 34º jornada disputada en la tarde del domingo, en el Pabellón de A Malata.

En los primeros minutos el partido no tuvo un claro dominador, con alternativas en el juego, aunque a los tres minutos Chino estuvo a punto de sorprender con un misil desde diez metros que se iba alto por poco, pero los ferrolanos respondían con un tiro cruzado de Raúl dentro del área que despejaba Edu, aunque en su segundo remate el joven jugador parrulo no perdonaba al puntuar dentro del área una buena jugada de

saque de banda, consiguiendo su primer gol en Primera División al anotar el 1-0.

La cosa iba de estrenos, al saltar también el jugador del filial Borja a la pista en este último partido, donde se las veía con Catela, el cual buscaba su gol con un tiro desde el borde del área por raso que lograba despejar Marc García con el pie y Chino lo volvía a intentar con un tiro raso que se iba al palo.

Los ferrolanos también buscaban su segundo gol, realizando un buen juego, teniendo Hélder una buena ocasión con un tiro desde el borde del área que lograba sacar Edu con el pie y tan solo unos segundos después, Iago Rodríguez lo intentaba con un tiro ajustado a la escuadra desde el lateral, pero el portero visitante estaba atento.

En los siguientes minutos habría intercambio de oportunidades, en un partido muy abierto, con una buena ocasión de Noel al contragolpe nada más ingresar a la pista, con Edu atento en el área, como también la tenía Kevin Chis en un buen balón largo, dándose la vuelta en el área, pero el portero no quería hacer concesiones, mientras que el Viña Albali Valdepeñas la tuvo en una jugada que iniciaban desde atrás a un toque, con un tiro de Juanan que no logra concretar al segundo palo, como también tenían la última jugada del periodo al quedarse solo Matheus en la frontal del área, pero Marc García lograba sacar un buen pie, por lo que con este 1-0 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo empezaba con Rafael Rato buscando el empate para los visitantes con tres buenas llegadas, dos de ellas casi seguidas, pero que lograban evitarlas entre Marc García y Diego Núñez, como también lo intentaba Sergio González desde la frontal, pero se encontraba con otra buena intervención del portero parrulo, que estaba cuajando un gran partido, al quitarle una gran mano unos minutos después a Catela en un uno para uno en la frontal del área. Este esfuerzo del Viña Albali

Valdepeñas acababa transformándose en el 1-1, con un gol de Dani Santos al segundo palo en una buena jugada de equipo, al recibir un buen pase entrelíneas en el borde del área.

Los ferrolanos quisieron responder rápido, con un centro de Miguel en el borde del área a Hélder al segundo palo, pero este llegaba muy forzado, como también lo intentaba Iago Rodríguez de falta directa desde diez metros, encontrándose con otra buena intervención de Edu.

El partido iba llegando a sus últimos minutos y los dos equipos iban a por la victoria, con Catela intentándolo con un tiro a media altura desde el borde del área que despejaba Marc García con una gran parada y los ferrolanos respondían con una ocasión de Hélder desde la frontal del área al contragolpe que se iba fuera por poco. Los visitantes presionaban a toda la pista, con los ferrolanos defendiendo a media pista, pero el marcador no se movía y a falta de un minuto, al ya tener asegurado el

playoff el Viña Albali Valdepeñas, no se seguía jugando, por lo que todo el Pabellón de A Malata se ponía a aplaudir, como colofón a esta etapa en Primera División, además de despedir a dos leyendas de O Parrulo Ferrol como Miguel y Diego Núñez que disputaban su último partido.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol finaliza su temporada con 20 puntos, en el 18º puesto de la tabla.

O Parrulo Ferrol: Marc García, Miguel, Domingos, Diego Núñez, Kevin Chis– también jugaron – Noel, Iago Rodríguez, Borja, Miguel Caeiro, Raúl, Hélder y Thalles.

Viña Albali Valdepeñas: Edu, Álex García, Rafa Rato, Sergio González, Cainan – también jugaron – Catela, Juanan, Dani Santos, Chino, José Ruiz, Nano y Matheus.

Árbitros: Alberto Centeno Bono y Jordi Centeno Bono (Comité catalán), Amonestaron a los locales Iago Rodríguez y Kevin Chis, como a los visitantes Álex García, Chino y Nano.

Goles: 1-0 Raúl min.5, 1-1 Dani Santos min.28.

Pabellón: A Malata.