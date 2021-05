Un Cidade plagado de bajas cae ante el Unión Arroyo

Los de Narón disputaron el último partido de la temporada 20-21

El Cidade de Narón afrontó en la tarde de este sábado el último partido de la temporada frente al C.D. Unión Arroyo. Un desplazamiento que los naroneses realizaron en cuadro tras las lesiones de Sergio Buján, Iván y Nice en esta última semana de entrenos y que se vinieron a sumar a la de Iago Otero, que se rompía en el partido disputado contra el Deporcyl Guardo en la quinta jornada de la Liguilla por el Playoff para el ascenso. El partido finalizaba con un abultado marcador de 9 -1 a favor de los locales. Un resultado que no hizo justicia al juego que se pudo ver en el municipal Antonio Garnacho-La Flecha de la localidad castellano-leonesa de Arroyo de la Encomienda.

El partido arrancaba con un Cidade que alternaba la defensa en media pista con la presión sobre el Unión Arroyo, un equipo local al que le pesó, en los primeros

compases de juego, la responsabilidad de tener que ganar para poder meterse en el play off. Sin embargo, con el paso de los minutos, los pupilos de José Luis Sacristán fueron subiendo líneas y ganando en ataque hasta que anotaron el primer tanto.

Corría el minuto 7 y el encargado de poner el 1-0 en el marcador era Virgi, que recibía un buen balón al pivot, superaba la primera línea defensiva y finalizaba con un buen tiro al segundo palo.

No se arredró el Cidade pese a encajar este primer tanto y momentos después Iago Quintas dispuso de una buena oportunidad para poner el empate en el marcador que, lamentablemente, no supo aprovechar. Como tampoco aprovecharía la suya Diego Rey a continuación, tras disponer de un 2 para 1 que, en lugar de finalizar, decidía jugar con Guille que no llegaba por poco. Por su parte, Unión Arroyo disfrutaba de dos buenas ocasiones que Fer Combarro desbarató sacando dos buenas manos.

Y en ese toma y daca llegó el 2-0 para los locales, tras una pérdida del Cidade en banda que Cristo finalizó a la perfección tras cruzar el balón ante la salida del portero naronés.

Pese a ello, el equipo de Javi Albes lo siguió intentando y dispuso de alguna que otra ocasión clara que no consiguió convertir. Y así se llegaba al descanso, con 2-0 en el luminoso y un Cidade que estaba trabajando bien pese a no obtener los resultados deseados.

El inicio de la segunda mitad cambió completamente el guión del encuentro, ya que dos pérdidas casi consecutivas de los naroneses en la zona de creación permitieron al Unión Arroyo anotar dos tantos en los minutos 21 y 22 por medio de Cristo y Álvaro.

El 4-0 obligó a Javi Albes a cambiar el planteamiento del encuentro. Apostó el técnico naronés por el portero-jugador y consiguió calmar un poco el ritmo del partido y generar algo de sosiego entre sus jugadores, que empezaron a hilvanar nuevas jugadas con peligro.

Y cuando parecía que el Cidade recuperaba su sitio en la cancha, llegaban dos nuevos tantos de los locales. El primero de ellos fue fruto de la agresividad de Unión Arroyo en la defensa de 5 para 4, ya que un pase de Iago Quintas rebotaba en un jugador visitante y se colaba directo en portería. Y el segundo llegaba tras una pérdida en un 2 para 1 que anotaba David Manrique a puerta vacía.

A partir de entonces, y con 6-0 en el marcador, el Cidade decidió alternar el portero- jugador y la defensa de presión para frenar la sangría pero dos nuevos errores en la estrategia de superioridad y un doble penalti tras alcanzar la sexta falta condenaron al Cidade a encajar la derrota más abultada de la temporada. El gol de la honra para los locales llegó casi sobre la bocina y fue obra de Diego Rey.

Tras el encuentro, el técnico naronés felicitó al Unión Arroyo por la victoria y por el pase a los play off por el ascenso al tiempo que destacó el trabajo realizado por sus jugadores en un partido “a priori” complicado por las bajas por lesión que presentó la escuadra naronesa y que le impidieron competir en igualdad de condiciones.

Ficha técnica:

C.D. Unión Arroyo: Edgar, Dani, Álvaro, Virgi y Cristo. También jugaron Bombe,

David, Jaime, David Manrique, Adri, Diego, Javi y Jorge.

Cidade de Narón: Fer Combarro, Diego Vázquez, Brais, Guille y Oly. También

jugaron Diego Rey, Luis, Iago Q. Y Rubén.

Goles: (1-0) min. 7, Virgi; (2-0) min.11, Cristo; (3-0) min. 21, Cristo; (4-0) min. 22,

Álvaro; (5-0) min. 10, Javi; (6-0) min. 25, David Manrique; (7-0) min. 29, Cristo; (8-

0), min. 36, Virgi; (9-0) min. 37, Javi; (9-1) min. 39, Diego Rey.

Árbitros: Sergio Moreno de Santos y Rubén Miguel Velasco ( C.T.A. F.S. Castellano- Leonés).

Pabellón: Pabellón Municipal Antonio Garnacho-La Flecha (Arroyo de la Encomienda).