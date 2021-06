«Doar é amar» es el lema del Día del Donante de Órganos 2021

«Doar é amar. A túa solidariedade danos vida» es el lema ante la celebración del Día del Donante de Órganos, según se dio a conocer en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la mañana de este miércoles en el Hospital «Juan Cardona « en la que tomaron parte el gerente del Hospital, Francisco Soriano Paredes; el director del Centro, Miguel de Santiago; el jefe del servicio de Nefrología, Cristóbal Donapetry; el presidente de la Alcer, A Coruña, Rafael Rodríguez Martínez y la Vice presidenta de ALCER A Coruña María José Brión .

Previamente hubo unas palabras de saludo por parte de Alberto Lens Tuero, Presidente –Hermano Mayor del Patronato de la Fundación Santo Hospital de Caridad, quien dio las gracias a ALCER por su colaboración con el hospital Juan Cardona señalando la importante labor que se desarrolla en favor de los enfermos del riñón y de otras enfermedades necesarias de un trasplante de órganos.

El gerente del Hospital, Francisco Soriano, ha manifestado que “hoy es un día sobre todo de agradecimiento a esas personas que de manera altruista y solidaria donan sus órganos para que otras personas puedan seguir viviendo” y que por ello “no hay mayor acto de solidaridad”, al mismo tiempo que se ha referido a los profesionales sanitarios, “ya que con su trabajo se realizan los trasplantes, para vidas”, además de destacar la labor realizada por Alcer, “no solo con los enfermos renales, sino que también con sus familiares”.

El jefe del servicio de Nefrología, Cristóbal Donapetry, ha manifestado que «hay que animar a toda la población para que se haga donante de órganos, porque así se salvan vidas” y que en el Hospital Juan Cardona “tenemos hasta 17 pacientes que están esperando por un riñón”. “Tanto en Galicia como en el resto de España tenemos la tasa de donantes más alta del mundo, lo cual quiere decir que los españoles en general y los gallegos en particular somos gente muy altruista en este sentido”.

Rafael Rodríguez, presidente de ALCER Coruña comentó que “en 2020, un total de 136 personas fueron donantes de órganos en Galicia, lo que hizo posible que gracias a ellas se pudiesen realizar 328 trasplantes, pero a 31 de diciembre de 2020 un total de 271 personas estaban en lista de espera para recibir un corazón, un pulmón, hígado o páncreas, aunque parezca una cifra baja hay que tener en cuenta que solo 1 de cada 100 personas que mueren en un hospital puede ser donante de órganos».

Desde Alcer también hacen un llamamiento a las personas para que se hagan donantes, ya que de los 136 donantes que se produjeron en los doce meses del año 2020, “diecisiete fueron donantes de vivo, es decir, un padre, una madre, un hermano o una pareja que le da un riñón o una porción de hígado a esa persona que lo necesita”.

Rafael Rodríguez manifestó finalmente que este año no se pueden situar mesas informativas pero si habrá iluminaciones extraordinarias en concellos como el de Ferrol (fachada del Jofre) o Narón (rotonda Freixeiro), así como mucha actividad on line. No quiso olvidar que desde el año 2004 en que se firmó el primer convenio entre el Cardona y ALCER se vienen realizando actividades muy positivas. «Hay una fluida relación que esperamos vaya a más».

María José Brión aprovechó la rueda de prensa para «agradecer desde ALCER los gestos de amor en este año de dificultades y distancias en el que es preciso reforzarnos como sociedad solidaria y empática en las necesidades de los demás. Agradecemos a todas las personas donantes y a sus familias , que favorecen la mejora de la calidad de vida de las personas que necesitan un órgano»