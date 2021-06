Narón-O Concello abrirá o prazo para comunicar a realización das fogueiras San Xoán e San Pedro

Os veciños e veciñas que vaian a realizar unha fogueira en Narón coincidindo coas festividades de San Xoán ou San Pedro deberán comunicalo ao Concello chamando ao número de teléfono 664 668 520 en horario de 10.00 a 13.00. As comunicacións poderán facerse a partir do vindeiro luns, día 7 e ata o día 21 de xuño –de luns a venres- en horario de 10.00 a 13.00. Así se recollerá nun bando asinado pola alcaldesa, Marián Ferreiro, e que a partir deste venres se publicitará tamén na web municipal e no Facebook do Concello.

As persoas solicitantes deben facilitar o nome, apelidos, enderezo e DNI da persoa responsable da lumieira, así como a ubicación da mesma. No caso dos establecementos de hostalería terán que solicitar tamén permiso no caso de realizalas e comprometerse en todos os casos a cumprir a normativa da covid-19.

En canto ás medidas de seguridade que deberán cumprir están tamén situar a cacheira a unha distancia mínima de 25 metros das vivendas, vehículos, instalacións, tendidos eléctricos e telecomunicacións ou zonas vexetais que poidan arder. Non se permite a queima de residuos tóxicos nin perigosos –como pneumáticos, plásticos, aceites…-, as fogueiras deberán estar vixiadas ata a súa total extinción e contar con medios para poder apagalas axeitados ás súas dimensións e en caso de vento que poida dificultar

a vixilancia e extinción da mesma deberán suspenderse ou apagarse de inmediato. A maiores, deben permanecer vixiadas ata a súa total extinción, que se deberá asegurar empapando os restos con auga.

Desde o Concello recórdase que se poderán acender a partir das 20.00 horas, debendo extinguilas antes das 3.00 e a obrigatoriedade de garantir a limpeza de residuos ao día seguinte, así como a necesidade de alertar ao servizo de emerxencias do 112 ante calquera posible incidencia.