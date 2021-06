Narón-O edil de Medio Ambiente desprazouse ao Val con técnicos da Xunta con motivo da praga de moscas

O concelleiro de Medio Ambiente, Santiago Galego, desprazouse novamente na mañá deste venres á parroquia do Val para realizar con persoal técnico da Xunta un seguemento da praga de moscas rexistrada en varios lugares da parroquia do Val: Quintá, As Carballedas, Penela e Lobeiro, principalmente. O edil naronés explicou que, tal e como trasladaron, “a situación responde a un desequilibrio medioambiental cíclico xerado polo microclima desa zona, moi protexida polas montañas e preto do mar”.

Galego asegurou que continúa sen aparecer o foco emisor do problema “pero continuaremos traballando e en contacto permanente coas veciñas e veciños da zona co obxectivo de poder detectalo e procurar unha solución”. O concelleiro de Medio ambiente recordou á veciñanza que no caso de que se detecte algunha situación sospeitosa dese foco, como por exemplo a aparición repentina de moitos paxaros nunha zona concreta, se alerte á Policía Local.

“Trátase dunha situación moi complicada para as veciñas e veciños da parroquia, que cada día teñen que afrontar limitacións como non poder abrir as fiestras debido a esta praga de moscas para a que confiamos en poder atopar o foco e, conxuntamente cos técnicos da Xunta, ofrecer canto antes unha solución”, recalcou.