Valdoviño aproba en pleno a ordenanza reguladora de terrazas na hostalería

Tras o periodo de consultas públicas, o goberno municipal de Valdoviño levou a pleno a aprobación da ordenanza reguladora da instalación de terrazas no municipio. Un documento que a corporación respaldaba por unanimidade e que, como lembraba o alcalde, Alberto González, recolle as aportacións realizadas polo sector no encontro organizado polo Concello para explicar as súas liñas mestras.

Esas aportacións son, principalmente, eliminar a obrigatoriedade de renovar anualmente as licenzas para terrazas sitas en espazos privados, e a posibilidade de que os equipos de sonido e pantallas estén operativos en horario nocturno. O límite horario quedou establecido nas 22,30 horas en inverno e nas 23,30 horas na tempada estival.

A ordenanza virá a cubrir un baleiro na normativa municipal, regulando o réxime

xurídico ao que debe someterse a instalación de terrazas en terreos de uso público, e dará maior seguridade xurídica a estas.

A norma detalla o proceso de concesión de licenza, requisitos a cumprir, dereitos

e obrigas, ou actividades incluídas, entre outros aspectos. O seguinte paso será a súa publicación en boletín oficial para entrar na fase de exposición pública.