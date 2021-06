Un ratito de moda-Como empezó todo

Carlota González Navarro (*)

Cuando me llamaron del periódico Galicia Ártabra para hacer una colaboración sobre moda, todo eran inconvenientes para mí.

Trabajo por las mañanas en el Ayuntamiento de Valdoviño y tengo dos niños pequeños, así que les dedico el resto del día. Muchas madres me entenderán y creo que se sentirán identificadas conmigo, colegios, comidas, deberes, exámenes, actividades extraescolares, los que tienen dos o más hijos haciendo encaje de bolillos para llevarlos a todas sus actividades, duchas, cenas y cuando al final, los acuestas, te quedas dormida hasta el día siguiente.

Así me resultaba imposible poder escribir nada porque no tengo mucho tiempo libre para mí, como muchas madres que a lo largo del día hacen un montón de cosas.

Tengo una pequeña cuenta de moda en Instagram, mucha gente me pregunta cómo empecé. Fue hace varios años, cuando la ferrolana Macamen González Llanos, me recomendó abrir mi cuenta, ya que sabía que me gustaba la moda y la decoración. Estudió diseño de interiores en A Coruña, formó parte del estudio de decoración de BECARA, y fue Directora de Estilismo de la revista «Cosas de Casa«. En la actualidad ejerce de Artista Plástica, os recomiendo que veáis su trabajo en su cuenta de Instagram macamen_gll, así como sus manualidades en su cuenta tarde_de_hadas. Al principio le dije que eso no era para mí, que me parecía ridículo sacarme fotos y publicarlas. Ella me insistió y me contó en que consistía Instagram, una red social muy intuitiva, qué permitía de forma rápida acceder al mundo de la moda, conocer gente interesante, además de ser muy divertido. Me dijo que tenía que buscar un nombre y me sugirió Carlotastyle. No me gustaba mucho, pero no se me ocurrió ninguno y la verdad que me parecía un nombre fácil de recordar en cualquier idioma.

Al principio me sacaba las fotos mi hijo con tan sólo siete añitos, mi primera

colaboración fue con una marca de relojes, así que cuando recibí el reloj se lo regalé, me acuerdo de lo orgulloso que estaba. Con el paso del tiempo se empezó a cansar de hacerlas así que hice muy pocas publicaciones aunque ocasionalmente me las hacía mi hija pequeña.

Fue en al año 2017, cuando me reencontré con mi amiga y fotógrafa ferrolana

Helena Segura-Torrella. La llamé para que le hiciera unas fotos a mis hijos, me

comentó que le gustaba mi Instagram y empezamos a sacar fotos con más frecuencia. Ella es hija del pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella y como de casta le viene al galgo, sus fotos no dejan nunca de asombrarme, captando la luz y la esencia de cada persona como nadie.

A partir de ese momento, mi Instagram comenzó poco a poco a crecer. Muchas marcas conocidas como Michael Kors, Hm, y Stuart Weitzman, entre otras, me pedían sus fotos para publicarlas en sus redes sociales. Así que este camino en el mundo de la moda lo empecé a recorrer con ella y no os podéis imaginar lo que nos hemos reído juntas y los momentos tan divertidos que hemos pasado.

Siempre me ha gustado el mundo de la moda, pero cómo se me daba muy bien estudiar, decidí estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante unos años ejercí como abogada hasta que prepararé oposiciones a Secretario-Interventor de Ayuntamiento. Cuando aprobé la oposición me di cuenta de que me gustaba más la parte jurídica que la económica, pedí una excedencia en este puesto y prepararé una segunda oposición a Secretario de Habilitación Nacional de Ayuntamiento. Comencé a trabajar en el Ayuntamiento de Valdoviño en el año 2006, un Ayuntamiento con unas playas y unos paisajes maravillosos. Me alegro mucho al ver que va creciendo y mejorando con el paso de los años.

Así que aquí me tenéis, dudando si decidirme o no a escribir una columna sobre moda. Creo que este año ha sido muy difícil para todos y las madres hemos sido muy fuertes, además de todo lo que hacemos por nuestros hijos, los hemos protegido, renunciando además a estar con nuestros familiares y amigos. Creo que en Galicia en términos generales lo hemos hecho bien y espero que falte poco para volver a nuestras vidas de antes, que nada tienen que ver con la que nos ha tocado vivir ahora. Así que al acabar de escribir estas líneas, me di cuenta de una cosa…….Una mujer gallega no podía decir que no, y aquí estoy.

(*)-Licenciada en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretaria- Interventora y Secretaria de habilitación nacional.

Actualmente Secretaria del Ayuntamiento de Valdoviño.

Mi cuenta de Instagram está orientada a la moda desde el año 2017. La cuenta se llama Carlotastyle.