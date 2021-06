Nada puede con el espíritu del Corpus de Ares

(Corresponsal)-Este fin de semana las fachadas, las ventanas y los balcones y los negocios de Ares se llenaron de flores. Por segundo año consecutivo esa fue la manera que eligieron los aresanos para celebrar el Corpus, con el objetivo de evitar las aglomeraciones habituales de las Alfombras Florales.

Ya el año pasado, en pleno momento álgido de la pandemia desde la Asociación de Alfombras Florales se animó a los aresanos a decorar el exterior de casas y negocios. De una forma muy espontánea, no fueron pocos ni pocas las que lo hicieron, poniendo un toque de color y alegría en unos momentos muy duros para la sociedad en general, debido a la situación sanitaria.

Este año, ya con la luz de la primavera y de las vacunas asomando, desde el Concello de Ares quisieron dar un empujón a aquella iniciativa sorteando 6 vales de 100 euros para gastar en el comercio o en la hostelería local para todos aquellos particulares y negocios que decoraran sus espacios exteriores. Además en la tarde del viernes, la Asociación de Alfombras Florales repartió flores entre todos aquellos que las fueran a buscar a las Alianzas.

El buen tiempo reinante estos días y el espíritu de los aresanos de celebrar lo que para muchos es el fin de semana más bonito del año, terminaron de prender la mecha. Ya desde el viernes se veían las primeras flores decorando el pueblo, además de la alfombra simbólica realizada por los escolares en el CPI As Mirandas. El sábado la cosa subió de tono y Ares comenzó a despertar llena de flores en cada ventana, en cada balcón, en cualquier negocio, en cualquier rincón…. Esta vez no hubo que trasnochar demasiado, no hubo que echar mano de la cascarilla, de la bolla o de la empanada para aguantar hasta la madrugada. Aunque bien es cierto que algunos aprovecharon hasta

los últimos rayos de sol para terminar sus verdaderas obras de arte. Desde el pavo del Estanco La Llave, la paloma del Kiosko100 chuches, pasando por balcones convertidos en verdaderos museos de arte floral, como también otros con motivos más religiosos. De negocio a negocio, de casa en casa, de aresano a aresana…. Incluso desde las parroquias de Lubre, Chanteiro o Barracido en Caamouco, llegaron adornos. Todos ellos pudieron ser disfrutados por la gran cantidad de visitantes que pasaron tanto el sábado como en la jornada de este domingo por la villa aresana, aprovechando el sol y la buena temperatura que llevó también a muchos a las terrazas y a las playas de la localidad.

Para todos aquellos que no hayan visitado Ares estos días, decirle que pueden ver todos las fotografías de los adornos florales del Corpus de Ares 2021 en la página de Facebook – Biblioteca Municipal de Ares. A través de ese mismo medio tendrá lugar este lunes a las 20:00 sorteo entre los cerca del centenar de participantes de los vales de 100 euros para gastar en el comercio y en la hostelería local.

El Corpus de Ares está muy vivo y en 2022 amenaza con volver…. ¿Con las Alfombras Florales? Ojalá que si, aunque ya hay muchas voces que dicen que esto de adornar las casas, los balcones y los negocios….. “También ha llegado para quedarse”.