Primera visita del Comandante General de la Infantería de Marina a sus Unidades en Ferrol

(P.S.-Fot. Manuel Galdo)-Un sencillo acto castrense se celebró en la mañana de este martes en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, sede del Tercio del Norte de Infantería de Marina que fue presidido por el nuevo (COMGEIM), denominación tradicional con la que se conoce al Jefe de la Fuerza de Infantería de Marina, el general de división Rafael Roldán Tudela con motivo de su primera visita oficial.

Los actos dieron comienzo a las 11.05 horas en el Patio de Armas del Quartel. La Fuerza se encontraba formada por una Escuadra de gastadores; Unidad de Música y Compañía Mixta, al mando del capitán Pedro Guiñals. También se encontraban asistiendo al acto una representación de mandos, oficiales, suboficiales y tropa de Infantería de Marina.

A esa hora se incorporó a la formación la Bandera Nacional a la que se le rindieron honores.

Eran las once y cuarto cuando llegó al Patio de Armas el Comandante General, Rafael Roldán Tudela acompañado por el General Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR), general de brigada de Infantería de Marina Carlos Pérez-Urruti Pérez, siendo recibido por el coronel jefe del TERNOR, José María Sanz Alisedo

Tras rendirle los honores de ordenanza, interpretación la Unidad de Música la «Marcha de Infantes» el general Roldán Tudela pasó revista a la Fuerza y después de retirarse la Bandera Nacional con honores, la formación desfiló ante él dándose por finalizado el acto.

Posteriormente mantuvo una reunión en la que se le explicó la situación de la Unidad y realizó una visita al acuartelamiento

Programa de la visita

Esta es la primera visita del general Roldán, desde que fue nombrado como COMGEIM el pasado marzo, tras el pase a la reserva de su antecesor, el general de división Antonio Planells Palau.

Las Unidades de la Infantería de Marina en Ferrol se componen del Cuartel General de la Fuerza de Protección (CG-FUPRO), recientemente trasladado desde Cartagena, y el Tercio del Norte.

Además de la visita oficial a Ferrol, este lunes , día 7, se realizó una reunión de trabajo en el palacio de Capitanía General presidida por el general Roldán Tudela como máximo Jefe de la Infantería de Marina, y a la que asistieron los Comandantes de sus Unidades, la FUPRO (Fuerza de Protección de la Armada), el TEAR, (Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”) y la FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial).

En este martes. día 8, el programa se inició con una visita al Cuartel General de la Fuerza de Protección (FUPRO) en la Estación Naval de La Graña, donde fue recibido con un sencillo acto, con honores de ordenanza por parte del general de brigada Pérez-Urruti Pérez, General Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR). Se le realizó una presentación de la Unidad, donde pudo conocer su estado, una visita por sus instalaciones y, finalmente, una foto de grupo.

Posteriormente se celebró el acto de visita al Tercio del Norte.

Rueda de prensa

En una de las dependencias del Quartel el COMGEIM acompañado por el general Pérez-Urruti mantuvo un encuentro con los representantes de los medios de comunicación social.

Comenzó señalando que «Yo tenía mucho interés en venir a Ferrol para visitar la Fuerza de Protección porque lógicamente es una de las tres Unidades que componen la Fuerza de Infantería de Marina y que es fundamental, es la que proporciona seguridad y protección tanto a autoridades como a instalaciones de la Armada e incluso dentro del Cuerpo.

Y al mismo tiempo he aprovechado, en una jornada muy intensa, para hacer la primera reunión de mandos subordinados de la FIM por lo que me he podido reunir tanto con el general Pérez-Urruti, que es el Comandante de las Fuerzas de Protección como con el coronel de la Fuerza de Guerra Naval Especial y con el General Jefe del Tercio de la Armada. Una primera reunión para intercambiar impresiones y empezar a dar mis directrices sobre lo que voy a estar gestionando en el Cuerpo durante estos tres próximos años si sigo en el destino»

-GAD.-¿Al incorporarse a este puesto cómo ha encontrado a la Infantería de Marina?

-RRT-.-«Muy bien, estupendamente. Yo vengo del Tercio de la Armada. Ascendí en el pasado mes de marzo y estuve destinado en él durante tres años.

La Fuerza de Protección …no he tenido ocasión de estar nunca destinado en ella, de todas formas no es que sea una novedad porque estoy acostumbrado a trabajar con ellos, cuando estuve destinado en Cartagena y en San Fernando en donde ha estado principalmente ligada gran parte de mi carrera, siempre tienes conocimiento, tienes contacto, participas con ellos en ejercicios, embarcan, forman parte de los equipos operativos, lo que si quería es tener conocimiento de como se ha instalado aquí en Ferrol, que dependencias tienen y hacer mi primera visita oficial al Tercio del Norte».

-GAD.-En varias ocasiones siempre hemos hoy aquello de «faltan hombres»…»

RRT.-«Si, pero bueno ahora estamos remontando después de un periodo muy delicado ya saben que empezó con la crisis en el año 2008, en la que no se hizo ningún tipo de oferta de empleo público con lo cual eso indudablemente repercutió en lo que son las Fuerzas Armadas, porque no hubo incorporación en los ciclos, personal de tropa que se incorpora a la Escuela de Formación y después cuando terminan ese periodo de formación van directamente a lo que son las Unidades del Cuerpo.

Ha habido un periodo de tiempo demasiado largo que se prolongó prácticamente hasta el año 2013 en el que por primera vez ya se pudieron incorporar 45 soldados y a partir de ahí ya se ha ido incrementando. Todo ese periodo que se produjo desde el 2008 al 2013 pues fue un hueco que ha tenido repercusión en lo que es la cobertura de las Unidades.

Ahora ya estamos sacando del orden de 400 infantes de Marina con carácter anual con lo que se cubrirán las bajas que se vayan produciendo por los que voluntariamente se pasan a la vida civil o aquellos que por edad tienen que dejarla …vamos a ir recuperando esos niveles y con la previsión de llegar a un techo de cerca 5.500 para el año 2028-2030, es una buena perspectiva».

GAD.-En Ferrol la FUPRO tiene oficialmente su sede en el edificio de la Capitanía General cuando se podrá llevar a cabo la obra de remodelación interior?

RRT.-«Hay un proyecto de infraestructura, costará llevarlo a cabo sobre un millón trescientos mil euros que indudablemente es una cantidad importante , pero ya existe el proyecto, lo que se quiere y se va a hacer, el desarrollo, su pliego de condiciones técnicas, y estamos ahora mismo pendientes de que haya recursos para poder abordarlo. Yo calculo que en un periodo de unos dos años ya podemos hablar de lo que es un traslado efectivo del Cuartel General de la Fuerza de Protección a esta instalación. Con buenas calidades, que sea operativo, un buen entorno de trabajo y que pueda absorber todo el personal que está ahora mismo en La Graña desempeñando esas labores, será un salto cualitativo muy importante, daremos además un servicio a la ciudad porque recuperamos un edificio histórico, emblemático en Ferrol para una Unidad Militar como estuvo en su tiempo».

GAD.-En estas visitas a Ferrol..¿Cómo encontró la FUPRO?.

RRT.-«Pues muy motivada, muy ilusionada con grandes proyectos. El general Urruti me ha comentado cuales son sus ideas, como quiere dinamizar la Fuerza de Protección, que capacidades extra quiere ir adquiriendo, cuales quiere desarrollar más en profundidad, en fin yo noté un equipo de trabajo humano excelente en el que están muy motivados y quieren realmente darle esa capacidad extra a la Armada que no puede proporcionar ninguna otra Unidad y que solamente la da la Infantería de Marina en este sentido. Somos el puño ofensivo de la Armada pero también somos la Fuerza de Seguridad y Protección por lo que esa parte la tenemos perfectamente cubierta. Yo estoy muy satisfecho de ese trabajo«

El general Roldán Tudela

El general de división de Infantería de Marina Rafael Roldán Tudela nació en Villacarrillo (Jaén) el 22 de febrero de 1961. Ingresó en la Armada en 1980 y recibió su despacho de teniente en 1985, siendo destinado como jefe de Sección de Fusiles al Tercio de Armada, Unidad a la que ha estado vinculado durante la mayor parte de su carrera.

En el empleo de capitán entre otros destinos mandó el 2º Estol de la Unidad de Operaciones Especiales, la 1ª Compañía del Primer Batallón de Desembarco y la Compañía de Carros del Grupo de Movilidad Anfibia.

Como comandante fue Jefe de la Sección de Operaciones de la Unidad de Operaciones Especiales, y de la Sección de Organización y Personal del Estado Mayor del Tercio de Armada. En el año 2001 fue destinado a la Dirección General de Política de Defensa, Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales.

En 2003 ascendió a teniente coronel, tomando el mando en 2006 del Primer Batallón de Desembarco del Tercio de Armada, desplegando en Bosnia y Herzegovina como teniente coronel Jefe del Batallón Multinacional para la operación “ALTHEA” en Sarajevo.

En el empleo de coronel desempeñó, entre julio de 2013 y julio de 2016, el cargo de comandante director de la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” y el cargo de jefe de la Sección de Recursos de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

En enero de 2018 fue ascendido al empleo de general de brigada y el 17 de ese mismo mes fue nombrado general comandante del Tercio de Armada. En marzo de 2021 es ascendido a general de división y nombrado Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM)

Es Diplomado en Guerra Naval y en Operaciones Especiales. Es especialista en Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados. Ha realizado el curso de Altos Estudios Militares de la Escuela de la Defensa de la OTAN.

Está casado y tiene tres hijos.