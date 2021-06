El PP lamenta la «falta de atención y compromiso» de Mato con los vecinos del barrio de Recimil

La concejala del PP, Rosa Martínez, lamentó que el gobierno de Mato «cree falsas expectativas» sobre el trabajo de intervención socio comunitario en el barrio de Recimil. “Mato pretende retomar el plan con dos técnicas contratadas durante seis meses a través del POS Social, que solo trabajarán con las familias adjudicatarias de las viviendas, y además tendrán que hacer tareas de refuerzo de otras unidades básicas, así es imposible llevar a cabo este trabajo”.

Esto «no es un plan de intervención en Recimil«, un barrio en el que además «se han incrementado los conflictos y los problemas de convivencia debido a la falta de seguridad.» “Lo que pretende este gobierno es ir parcheando este tema con subvenciones y no comprometerse con los vecinos, que se cansan de denunciar los graves problemas de seguridad que sufren y que les llevan a llamar constantemente a la policía”.

Martínez Beceiro afirmó que “un plan de intervención socio comunitario es con todo el barrio, haciendo partícipe a todos los agentes sociales activos, sin su participación la transformación Recimil nunca será una realidad”. Así recordó que en el 2014- durante el mandato del Partido Popular- presentaron el plan de intervención socio-comunitario de Recimil «como una propuesta participativa para la trasformación del barrio, con la implicación del concello, vecinos, entidades, centros educativos, comerciantes, mercado y otros colectivos». “Hicimos un trabajo transversal, un diagnóstico del barrio, mesas de trabajo con la participación de los diferentes partidos y agentes sociales en las que se establecieron objetivos y estrategias con el fin de llevar a cabo la transformación de Recimil”.

Realizaron un censo de la población de los vecinos por edades, nacionalidades y etnias y «localizamos los servicios y recursos que tiene». “Analizamos la realidad de Recimil y sus carencias, tomando como prioritaria la regularización de los vecinos y rehabilitamos 30 viviendas vacías que adjudicamos a 30 familias en situación de vulnerabilidad”.

Trabajaron también con los centros educativos y los servicios sociales «para fomentar la convivencia e integración de familias con menores y la reducción del absentismo escolar«.

Estos fueron los importantes pilares para que el plan de intervención «continuara en el tiempo«, pero el gobierno de Mato «no ha hecho nada» y ahora “nos vende humo diciendo que retomarán el plan con una subvención de seis meses, así no podemos ayudar a los vecinos de Recimil, no se puede trabajar la integración, mejorar la convivencia, recuperar la seguridad y acabar con las ocupaciones”. Los vecinos «necesitan la atención y el apoyo del Concello de Ferrol para recuperar su barrio«, por eso instan a Mato a «garantizar la continuidad de este plan dotándolo de los recursos humanos y del presupuesto necesario para que sea una realidad y no seguir engañando a los vecinos con falsas promesas«.