agenda (Ferrol-Narón), viernes 11 de junio

–Festividad del Sagrado Corazón de Jesús.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Bernabé Apóstol, Félix y Fortunato. Nuestra Señora de la Capilla.

-(1978)- Se crea el municipio de Ferrol, en la provincia de Romblon, en las Filipinas. Su población es de unos 7.000 habitantes.

-(2009) la OMS eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia.

-(2016)-Un clarísimo atentado contra la iglesia parroquial de Sedes y la de Placente en Narón, se ha llevado a cabo en las primeras horas de mañana realizado por personas desconocidas que, de la misma manera en las dos, incendiaron contenedores de residuos sólidos ante las puertas de los templos y arrojaron artefactos incendiarios a través de varias ventanas, causando daños especialmente en la de Sedes.

–El tiempo en Ferrol

Se anuncia un día soleado. Habrá una temperatura máxima de 22º y una mínima de 16º. Lluvia probable 0%. Humedad 73%. Viento ligero, 13-27 km/h.

El sol sale a las 6,52 horas. Se pone a las 22.14 h.

VACUNACIÓN

Continúa hasta hoy viernes el trabajo de protección frente a Covid de un total de 7.500 personas de entre 49 y 40 años, con una estimación de convocatoria de 2.500 cada.

EN LO SINDICAL

–Para las 9.00 horas la CIG-Correos, convoca una concentración delante de la Oficina Principal de Correos en la plaza de Galicia, de Ferrol toda vez que ya se han celebrado tres concentraciones » y la empresa Correos sigue sin cubrir las 5 secciones de reparto que actualmente están vacantes en la Oficina de Ferrol, por lo que los trabajadores y trabajadoras, van a seguir llevando a la calle las protestas, hasta que la empresa responda a las demandas».

Hay que recordar que esta situación supone, no solo una sobrecarga de trabajo para el personal de Correos, sino también, un empeoramiento de la calidad del servicio que se está prestando en la ciudad.

EN LO CULTURAL

–A las 18.00 horas , en la plaza de Armas inauguración de la exposición “Pacto verde europeo”, de Europe Direct. Asiste el alcalde, Ángel Mato.

–A las 20 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester inauguración de la exposición “A buxaina de Ucha”, del fotógrafo José Pardo. Asiste el alcalde, Ángel Mato.

–A las 20.30 horas en el teatro Jofre «El alemán», una pieza con vocación experimental, escrita, dirigida e interpretada por Diego Anido, que orbita sobre la idea del sacrificio a través del absurdo cotidiano. Durante los cincuenta minutos que dura el espectáculo, el espectador se sumerge en la rutina estrecha de un personaje a partir de diferentes lenguajes escénicos. Entrada a 4 euros.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de la Fundación Exponav, edificio de Herrerías se muestran obras de 30 artistas, para conmemorar el vigésimo aniversario del hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y Lugo. Son, en representación de Ferrol, Manuel Amor, Carlos Barcón, Manuel Carballeira, Corín Cervera, Víctor Rodríguez, Javier Garaizábal, María José Leira, Roberto Marín, Fer Patiño, Adriano Paz, Montse Pernas, Pedro Rascado, Rafael Romero, Antonio Seijas y Carmen Soto, y desde Lugo, Santiago Catalán, Jorge Espiral, Joaquín García Gesto, Dolores Guerrero, Lomarti, Miguel Anxo Macía, Quique Murais, María Nogueira, Otero Yglesias, Peña Romay, Noa Persán, Xer Refojo, Xose Reigosa, Peter Scheneider y Xoán Vila.

La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio y podrá visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas. La comisaria de la exposición es Cristina Carballedo Penelas.

–La Biblioteca del área Sanitaria de Ferrol del Sergas expone en la entrada principal del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol los 57 trabajos presentados al concurso de Fotografía, Pintura y Poesía que convocaba entre los y las trabajadoras del área Sanitaria, el pasado mes de abril con motivo del Día del Libro.

En Fene

–En la Casa da Cultura exposición «Yokais: monstros, pantasmas e outros seres do Laboratorio». Se trata de la II Mostra del alumnado de Laboratorio de Creación Artística Laudas Calamity, de Fene. Permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio.

EN NARÓN

–A las 11.00 horas, en el Polígono de Río do Pozo, inauguración de la «Feira do Motor de Narón». Asisten la alcaldesa, Marián Ferreiro y los ediles de Promoción Económica, David Pita; y de Ferias, Santiago Galego. ( Estacionamiento de camiones de Río do Pozo-frente a la nave logística de Lidl). Días 11, 12 y 13, de 11.00 h a 21.00 horas.

El concello organiza este evento, con entrada gratuita (previo registro por web o en la zona de acceso debido a la situación sanitaria) en el que podrán verse unos 300 vehículos nuevos, de ocasión o kilómetro 0 de concesionarios de la zona.

–A las 12.30 horas, en las Inmediaciones del colegio Jorge Juan (Xuvia) presentación de la iniciativa pictogramas presentada por alumnado del colegio en los Consellos de Participación Infantil. Asisten la alcaldesa, Marián Ferreiro, el edil de Seguridade Cidadá, Román Romero, alumnado de primero de la ESO del centro escolar.

–A las 19.00 horas en el local social de O Couto la naronesa Sabela Cagiao Branco presenta en su parroquia natal y en la que reside actualmente, O Couto, su primer libro, en el que mezcla realidad con ficción. El libro cuenta la historia de Bely, una moza que crece en la comarca en unos tiempos en los que abundan los miedos y las incertidumbres.

–A las 20.30 horas el Pazo acoge la representación de la obra teatral «Principiantes», entre cuyo elenco están los actores Javier Gutiérrez, Daniel Pérez, Vicky Luengo y Mónica Regueiro. El precio de las entradas es de 14 euros para el público en general y de 9,80 para abonados, desempleados o personas con carné xove o de estudiante (hasta 25 años)

–La Biblioteca municipal acoge una exposición bibliográfica con motivo del Día de los Océanos –que se conmemoró el 8 de junio- y que se enmarca también en los actos del día Mundial del Medio Ambiente. Podrá visitarse hasta el 12 de junio en el horario de apertura de las instalaciones.

–La Ludoteca municipal de la Solana tiene abierto el plazo de inscripción para participar en sus servicios del horario de verano, que comenzará a aplicarse el 23 de junio. Hay dos opciones de matrícula: los lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas, o los martes y jueves en ese mismo horario. Asimismo las inscripciones pueden tramitarse de lunes a viernes en el propio centro, entre las 19.00 y las 20.00 horas, donde también se ofrecerá información al respeto.

Para conocer las normas de acceso y los compromisos que deben asumir las familias de los menores con la inscripción pueden llamar al número de teléfono 981 389 284, de 19.00 a 20.00 horas, todos los días de la semana.