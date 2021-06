Ortigueira rindió homenaje al geógrafo Julio Dávila, figura insigne de la historia y cultura del municipio

El Concello de Ortigueira conmemoró en la tarde de este viernes con una ofrenda floral el 150 aniversario del nacimiento Julio Dávila Díaz, reconocida figura en la cultura e historia el municipio. El evento tuvo lugar en el cementerio municipal de Ortigueira el día en el que se cumplen 50 años del fallecimiento del reconocido geógrafo, escritor e historiador ortigueirés.

El acto en memoria del que también fue cronista oficial del municipio fue presidido por el concejal de Cultura, Juan Cao, y contó con la participación de la familia de Dávila, que agradeció al Concello la organización de este homenaje. También estuvo presente en el evento el actual cronista del municipio, Xosé Carlos Breixo.

El director de la Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodrigo López, clausuró el encuentro interpretando la marcha de Breixo y el himno gallego.

El arreglo floral

El arreglo floral depositado en el cementerio fue elaborado con ramas de árboles de los jardines de Ortigueira, hecho de enorme simbolismo puesto que fue Dávila quien llevó la semilla de estos desde América a su municipio natal.

Este evento es el inicio de los actos que “desde el Concello estamos a preparar para conmemorar o 150 aniversario do nacemento e os 50 anos do falecemento deste célebre persoeiro, cos que pretendemos dar a coñecer a súa figura e obra, chaves na historia e cultura do noso municipio” indicó el concejal de Cultura, Juan Cao.

Julio Dávila, historia de Ortigueira

Nacido en Ortigueira el el 26 de agosto de 1871, Julio Dávila Díaz (+Madrid, el 12 de junio de 1971.) emigró joven a Uruguay, donde comenzó a trabajar como telegrafista. Más adelante, antes de volver a España, se trasladaría a Buenos Aires. Su obra incluye narrativa y ensayo, destacando publicaciones como “Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira” o “Geografía descriptiva de la comarca de Ortigueira”, con las que estudia y recorre la geografía de la comarca.

Dávila fue además socio fundador de la Asociación protectora de la Real Academia Galega (RAG), germen de la RAG, de la que fue miembro. Su compromiso con Ortigueira lo llevó a conseguir importantes mejoras para el municipio, como la construcción del muelle y el ferrocarril. Los jardines del Malecón forman también parte de su legado.

Su destacada trayectoria, siempre defendiendo los derechos de los orteganos, lo llevó a ser nombrado cronista oficial del Concello e hijo predilecto de Ortigueira. Mantuvo una estrecha relación, personal e intelectual, con el historiador ortigueirés Federico Maciñeira y Pardo de Lama.