Hundido un pesquero en las proximidades de Cedeira. Dos tripulantes muertos y 8 a salvo

Dos miembros de la tripulación del buque ‘Sempre Güeto’, con base en Portosín (A Coruña), que sobre las 13,30 horas de este jueves, día 17 de junio, se ha hundido en las proximidades de Punta Candieira, al norte de Cedeira, han fallecido y otros ocho se encuentran a salvo. En principio un marinero había desaparecido y otro resultó herido grave, este último falleció en el CHUAC sobre las cinco de la tarde, El desaparecido fue encontrado, ya cadáver, sobre las cinco y media de la tarde según informó Salvamento Marítimo a Galicia Ártabra.

El hundimiento, rápido, tuvo lugar a 2 millas al noroeste de San Andrés de Teixido, entre punta Candieira y Cariño, cerca de Cedeira.

Ocho rescatados

El «Sempre Güeto», con diez tripulantes a bordo regresaba a su base tras haber faenado en la costera del Cantábrico, de madrugada emprendió rumbo saliendo de la zona de Avilés con el fin de participar en la campaña de la sardina en Galicia.

Ocho tripulantes han sido rescatados por otro buque cerquero que se encontraba en la zona, el ‘Argote 2′, también con base en el mismo puerto de la comarca del Barbanza. Los ocho náufragos han sido trasladados de inmediato al puerto de Cedeira y dos de ellos fueron llevados en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a los servicios de urgencias del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.

Un fallecido

Otro tripulante fue rescatado por el pesquero «Sempre Urbegui» y su estado era grave por lo que se acercó hasta la embarcación el helicóptero Helimer 401 y tras subir a bordo al marinero lo trasladó al aeropuerto de Alvedro y desde allí fue llevado en una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) a los servicios de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario-CHUAC de A Coruña en donde falleció sobre las cinco de la tarde.

Encontrado el cadáver del tripulante desaparecido

A la zona han acudido, la lancha ‘Salvamar Betelgeuse’, ambos de Salvamento Marítimo, además de la lancha ‘LS Langosteira’, de la Cruz Roja. Posteriormente también se encontraba en la zona el «Sar Gavia» en la búsqueda del tripulante desaparecido.

También colaboraban en las tareas de búsqueda del tripulante desaparecido los pesqueros ‘Pasa Aquí’, ‘Maruxia Segundo’, ‘Siempre Urbegui’ y ‘Riobao Uno’.

Sobre las cinco y media de la tarde se informaba que el pesquero «Pasa Aquí» había localizado el cadáver del marinero desaparecido y que lo trasladaba al puerto de Cedeira.

Fuentes consultadas han trasladado que por el momento no está aclarado el motivo que ha llevado a esta embarcación a irse a pique, pero se baraja un incendio o un hundimiento por la zona de popa debido al mal tiempo.

En el momento del hundimiento se registraban olas de 2 a 3 metros; con viento NO de fuerza 6 y mar de fondo NO de 2 a 3 metros.